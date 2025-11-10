嚴加戒備！「鳳凰」大迴轉襲台 氣象署曝海陸警發布時間
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導
中颱「鳳凰」來勢洶洶，恐將北轉直撲台灣。中央氣象署預報員朱美霖今（10）日上午於記者會說明，今日下午至傍晚可能發布海警；陸警則可能落在明（11）日上半天，12、13日是颱風最接近台灣的時候，預計是以「輕颱」的程度影響，但仍會帶來風雨，提醒民眾嚴加戒備。
朱美霖表示，今年編號第26號颱風「鳳凰」今日清晨已經通過菲律賓呂宋島，進入南海附近，今、明兩天「鳳凰」將會在南海逐漸北上，尤其到了12、13日最為接近台灣附近，因此從10日至13日這段期間，受到「鳳凰」外圍環流或颱風本身以及東北季風的交互作用影響下，迎風面北部、東半部地區會有顯著雨勢，隨著颱風接近，中南部以及花東地區可能會出現局部大雨或豪雨。
今明降雨趨勢。（圖／氣象署提供）
朱美霖說，「鳳凰」的中心已進入南海，其中心與附近結構還會在南海附近逐漸整合，目前仍是「中颱」程度，而在北轉過程中依舊維持強度；直到接近台灣西南方海域這帶時，由於愈偏北海氣條件不適合颱風發展，才會明顯減弱；而在接近台灣的附近的話，大致上是一個「輕颱」為主的程度。
未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）
根據今早8時的颱風路徑潛勢預報圖，朱美霖指出，「鳳凰」目前位於菲律賓呂宋島的西邊，今日白天會逐漸朝西北轉北北西的方向移動，偏北的狀況變多，明日開始往北北東移動趨勢。
陸上強風特報。（圖／氣象署提供）
她提及，今、明是「鳳凰」逐漸北轉的過程，12日的白天至晚間颱風逐漸接近台灣西南方海域，並且有機會在12、13日通過台灣陸地上空，這段期間不是很支持颱風發展，再加上台灣的地形影響下，颱風強度有比較明顯減弱的趨勢，在接近通過的這段期間，可能維持在「輕颱」的程度，也不排除到時候的強度會再進一步減弱。
浪高預測示意圖。（圖／氣象署提供）
朱美霖指出，到了13日早上開始，颱風持續往琉球海域一帶移動，並且有逐漸減弱轉為溫帶氣旋的趨勢，因此今日至13日要特別留意颱風對台灣所造成的影響。
重點提醒。（圖／氣象署提供）
天氣提醒部分，朱美霖表示，今明「鳳凰」逐漸北上，雖然距離台灣海有一段距離，但在共伴效應的影下之下，北部、東半部降雨明顯；12、13日是颱風最接近台灣的時候，但強度仍有不確定性，若維持強度且接近台灣，中南部與花東的風雨都會相當明顯；10、11日北宜花嚴防豪雨等級以上降雨，民眾也應避免前往山區、溪河活動。
原文出處：快新聞／嚴加戒備！「鳳凰」大迴轉襲台 氣象署曝海陸警發布時間
