【嚴厲斥責】《超自然行動組》超負荷工商大獲好評！在圖奇規範底線反覆橫跳

近期 Twitch 知名實況主超負荷在遊玩《超自然行動組》時引發社群熱議，在工商環節時實況人數不減反增，喊著「抓鬼專家」的口號甚至直逼萬人大台，工商前還會試玩、做功課，被粉絲稱為最用心的實況主：「超負荷的工商是我唯一一個會看完的」、「有炸雞、有鞭子、有黑色靈體、有農場，這個遊戲是專為超負荷設計的嗎」。

網友剪輯工商環節精華也獲得粉絲好評（來源：吻仔魚 YouTube）

《超自然行動組》是由巨人網路開發的多人組隊「歡樂恐怖」冒險手機遊戲作品，主打驚悚與「搜索、戰鬥、撤離」的核心玩法。玩家將扮演「超自然公司」員工，深入精絕古城、崑崙秘境等遺蹟，合作對抗鬼新娘、狐妖等怪物，尋找珍稀寶物並在危險中設法存活撤離。

超負荷實況數據（來源：twitchtracker）

在工商環節中超負荷與觀眾展開捉鬼行動， 但由於實況主必須遵守平台規範，也因此有一些觀眾試圖以自定義大頭貼、名稱等方式「偷襲」，也讓本人不斷大喊：「嚴厲斥責」、「不要亂搞啦」、「哪裡來的怪咖」、「冷靜一點」，也讓超負荷的實況笑果又添幾分，而根據國外實況平台分析網站指出當天的平均觀看人數為 7000，最高同上人數則是來到 8778。

而去年底超負荷在工商《黎明再現》時也曾出現類似情況，有網友表示就好像：「小時候第一次靠近火的感覺，明知道可能會被燙到卻還是反覆一直來回試探」，雖然知道 Twitch 平台規範非常嚴格，但總是有人會帶著冒險犯難的精神在底線邊緣反覆橫跳，而超負荷也曾在 2021 年因觀眾斗內不當內容被 Ban 了 600 餘天，許多盛寶還是希望超負荷能夠躲避這些危險發言：「這樣才能繼續開台給我們看」。