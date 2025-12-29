嚴厲譴責中共環台軍演 陳其邁籲立院盡速通過國防預算

陳其邁針對中國環台軍演給予最嚴厲的譴責，並呼籲立法院應盡速通過增加國防預算。 圖：高雄市政府/提供

[Newtalk新聞] 藍白目前在立法院仍卡住國防預算，中共宣布12月30日進行圍台軍演，高雄市長陳其邁出席「高雄市立鳳山醫院二期醫療大樓開幕典禮」接受媒體聯訪表示，中國環台軍演為國際社會所不容，他給予最嚴厲的譴責，並呼籲立法院應盡速通過增加國防的預算來捍衛台灣的安全。

陳其邁指出中國環台的演習近年來已經有7次之多，不僅破壞區域的和平與穩定，同時也可以說是整個亞太地區安全的最大破壞者，不僅違反國際規範，更重要的是不斷透過這種片面改變現狀的意圖，來影響整個亞太地區的軍力平衡，這是國際社會所不容許的行為，所以我們在這邊給予最嚴厲的譴責。

他同時也呼籲立法院，應該要盡速通過增加國防的預算來捍衛台灣的安全，否則一方面中國加大對台的武力施壓，我們的國會卻把防衛的力量綁手綁腳，這並不會獲得人民的支持。真的希望藍白盡速對於相關的防衛預算進行審查，來共同捍衛國家的安全，這是非常非常重要的。

陳其邁強調，中國對台灣的野心跟企圖，不管是在軍力的增加，同時也透過各種包括外交或者各種形式的打壓，國人也必須很清楚認識到，在整個國家的防衛，應該要靠我們自己能有強大的國防，才能維持台灣的安全。

