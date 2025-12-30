嚴厲譴責中共軍演 賴清德聽取最新報告：下令嚴密掌握、即時應對

針對中共軍演，賴清德要求相關單位沉著冷靜、嚴密掌握、即時應對。 圖：翻攝自賴清德臉書

[Newtalk新聞] 中共解放軍東部戰區29日發動「正義使命-2025」軍演，並於今（30）日在台灣周邊進行實彈射擊。對此，總統賴清德表示，他與國防部視訊會議，聽取最新情勢報告，並要求相關單位嚴密掌握、即時應對。他並說，中國對區域安全與國際秩序公然挑釁，他要表達最嚴厲的譴責。

國防部今下午發布採訪通知，主題為「國軍針對中共實彈軍演應處作為」，將於17時30分召開記者會說明。

賴清德與國防部視訊會議，聽取中共軍演最新情勢報告。 圖：翻攝自賴清德臉書

賴清德透過臉書發文表示，他稍早與國防部進行視訊會議，就中國近日在台海周邊進行軍事演習與實彈射擊，聽取最新情勢報告，他也要求相關單位沉著冷靜、嚴密掌握、即時應對。

賴清德指出，中國無視國際社會對和平的期待，執意以軍事威嚇破壞區域穩定，這是對區域安全與國際秩序的公然挑釁，他要表達最嚴厲的譴責。他說，近期從日本周邊、南海到台灣，中國持續在第一島鏈進行各種灰色地帶侵擾與實質脅迫，這些非理性的挑釁行為，已嚴重威脅全球航空、海運貿易與區域和平。

賴清德強調，台灣不升高衝突、不挑起爭端，但面對威脅，絕不退讓。他說，國安團隊與國軍對於中國各項軍事動態與認知操作皆有充分掌握，並持續與民主夥伴及友盟國家保持密切交流與合作。

賴清德並肯定國防部對相關情勢的事前掌握與妥善應處，秉持有節、有序、有管制的因應作為，守衛國土、確保國家安全。他請全體國人與他一起給予第一線國軍及海巡弟兄姊妹最大的支持，感謝其全力守護國人的日常生活，「只要我們團結一致，就能共同抵禦脅迫，捍衛台灣的民主與自由」。

