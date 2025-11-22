嚴堵芬普尼毒蛋！ 彰化首波15高風險場大抽檢結果出爐
彰化文雅畜牧場被驗出禁用農藥「芬普尼」陽性反應後，縣府立即啟動的「芬普尼全面採樣監測」專案，首波檢驗結果於今（22日）曝光，為食安打下一劑強心針！
彰化縣作為台灣重要的蛋雞產業重鎮，在接獲個案通報後，縣長王惠美下令，由農業處、動物防疫所與政風處組成跨部門稽查團隊，鎖定全縣15處動物用藥高風險蛋雞場，於20日啟動全面性緊急採樣。
本次稽查採集檢體涵蓋雞蛋、雞隻羽毛、飼料及飲用水等所有潛在污染源。經過夜以繼日檢驗，最終結果今日正式出爐，首波15家高風險牧場所有檢體，芬普尼均為「未檢出」。暫時宣告了第一階段高風險場的蛋品安全無虞，成功守住彰化縣內蛋品產業聲譽。
動物防疫所所長強調，縣府將採取「科學監測」與「風險控管」雙軌並行策略，持續擴大監測範圍。同時也再次對所有業者發出嚴正警告：「芬普尼」是明令禁止用於蛋雞的藥品，違者將依《動物用藥品管理法》重罰新台幣6萬至30萬元。
彰化縣政府表示，為了持續守護國人的食品安全，後續將會持續強化監測與管理工作，請所有業者務必配合，共同維護安心蛋品。
