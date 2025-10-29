嚴守新興菸品違法販售 金門縣衛生局加強稽查
保護青少年及孕婦族群健康
【記者 洪美滿／金門 報導】菸害防制法於112年3月22日修正施行，嚴管符合菸品定義的新型態菸草產品，經衛生福利部健康風險評估審查有2家業者、14個加熱菸品項及4款組合元件(加熱器)核定通過，自114年10月17日起於超商通路上架販售，然因部分加熱菸品項未標示尼古丁濃度，涉及菸品容器標示不符合規定，衛生福利部國民健康署要求廠商全面回收產品，為防杜不符合菸害防制法之加熱菸或未經核准菸品流入市面，金門縣衛生局分別於114年10月16日、20日、23日及27日前往本縣販售通路加強稽查是否遵守菸害防制法相關規定，查核結果均符合規定。
金門縣衛生局代理局長李金治表示，經健康風險評估審查通過的加熱菸屬於指定菸品，須遵守菸害防制法相關規定，不得促銷、廣告或違規展示。若販賣、供應、展示違法，最高可處新臺幣5萬元罰鍰；若進行廣告或促銷，最高可處新臺幣50萬元。
若於社群媒體張貼加熱菸開箱、推廣貼文或影片，亦屬違法行為，將依法查處。另也提醒任何人不得供應菸品、指定菸品必要之組合元件予未滿20歲者，亦不得以強迫、引誘或其他方式使孕婦或未滿20歲者吸菸，違規販賣給未滿20歲者，最高可處新臺幣25萬元，請店家務必於銷售時確實查驗購買者年齡與身分證件，落實「問年齡、示證件、知法令」原則，確實遵守菸害防制法規定，以免觸法受罰。
多數民眾常會誤以為使用加熱菸或電子煙產品較無危害，其實兩者主要差異為加熱菸是加熱菸草柱來釋放尼古丁，而電子煙則是加熱液體煙油來產生煙霧，無論是電子煙或加熱菸同樣都會產生焦油和尼古丁等危害物質；世界衛生組織（WHO）指出，任何形式的菸品(含加熱菸)或電子煙都是有害的。菸害防制法也全面禁止電子煙在內之各式類菸品製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用。
本縣衛生局請民眾及青少年千萬別讓健康輸在一時好奇而吸菸或使用加熱菸、電子煙產品，請大家一起來落實「拒菸三不」：不嘗試、不購買、不推薦。也請吸菸者為了自身及親朋好友健康，請撥打免費戒菸專線「0800-636363」及持健保卡前往本縣各鄉鎮二代戒菸特約院所接受門診戒菸服務、戒菸衛教，透過專業醫師或戒菸衛教人員，提供專業的衛教、諮詢與支持，幫助成功戒菸。（照片記者洪美滿翻攝）
