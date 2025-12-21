嚴守第一線 基隆港警總隊全面提高警戒維安

《圖說》基隆港警總隊加強國際郵輪勤務。〈基隆港警總對提供〉

【民眾新聞葉柏成基隆報導】基隆港務警察總隊因應臺北車站地下街及捷運中山商圈發生丟擲煙霧彈及隨機傷人事件，全面提升巡邏密度與見警率，採取不定時、不定點巡邏方式，並結合監視系統即時掌握港區動態，強化預警與應變能力。同時要求各勤務同仁提高警覺，主動盤查可疑人、事、物，防範任何可能危害公共安全之情事。

總隊長陳昭甫表示，事件發生後，行政院長卓榮泰指示警政機關針對全國重要交通場站及公共場所，全面提高警戒、加強安全維護作為。基港警總隊配合警政署指示，即刻啟動港區安全強化勤務，全力守護港區秩序與民眾安全。

他指出，基港警總隊針對港區人潮密集處、旅運中心、碼頭、聯外交通動線及重要設施，已全面提升巡邏密度與見警率，採取不定時、不定點巡邏方式，並結合監視系統即時掌握港區動態，強化預警與應變能力。同時要求各勤務同仁提高警覺，主動盤查可疑人、事、物，防範任何可能危害公共安全之情事。

此外，總隊也與港務公司、航港單位及相關協勤人員保持密切聯繫，落實橫向通報機制，確保突發狀況能即時處置，迅速排除風險，維護港區正常運作。

《圖說》基隆港警總隊於郵輪停靠期間各時段加派安全維護警力。〈基隆港警總對提供〉

陳昭甫強調，維護港區治安與民眾安全責無旁貸，將持續秉持「超前部署、嚴密防範」原則，絕不鬆懈。同時也呼籲民眾，如發現任何可疑情況，請立即通報警方，共同打造安全、安心的港口環境。

他進一步說明，加強國際郵輪勤務作為如下：

一、強化「西岸旅客中心及週邊人潮密集處所加強警戒及巡邏密度等安全維護：

(一)勤務時間：08時至18時。

(二)自郵輪停靠期間各時段加派安全維護警力5名、保安隊特警2名及刑警隊4名，於旅檢室及周邊人潮聚集處執行守望及巡邏。

二、遇緊急狀態，現場可調派警力8名，後續支援警力6名，合計14名，總計規劃強化警力為35名。