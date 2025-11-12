嚴家淦與兩位蔣總統
今年是嚴前總統家淦先生120歲冥誕，紀念協會將於11月14日舉辦新書發表暨3D文物數位典藏開箱活動。嚴前總統是中華民國政府1949年遷台之後的一位偉大政治家。按照中國古代的標準，稱得上是位「賢相」與「明君」，令人懷念，更值得後人效法。
1949年國共內戰，中國國民黨領導的中華民國政府敗退台北市，次年3月蔣中正總統復行視事，這位領導中國人民抵抗日本侵略14年獲勝，光復台澎的英雄人物，為了安定政局、穩定經濟，確定了「建設台灣為三民主義模範省」的大政方針，於1963年12月啟用了當年有「財經三雄」之一的嚴家淦先生，其他二位是尹仲容先生與楊繼曾先生。嚴先生畢業於上海聖約翰大學化學系，卻是一位調和鼎鼐的治國人才。
在他擔任行政院長（1963年至1972年）期間，不僅帶領台灣經濟轉型，從一個勞力密集的農業經濟轉型到資本與技術密集的工業經濟，稱得上是「台灣經濟奇蹟」的推手，而且培植了他的副手蔣經國副院長於1972年接任閣揆，強力支持他的十大基礎建設及建立新竹科學園區，真是一位賢良的閣揆─「賢相」。
1975年4月5日蔣中正總統逝世，嚴副總統繼位，他又主動推薦蔣經國院長接任中國國民黨主席，3年不到，又薦舉蔣院長為中華民國第六任總統候選人，在在顯示他謙讓的性格，稱得上是位光明正大、不戀棧權力的領導人，這不是一位「明君」嗎？
嚴先生平易近人，有為有守，自謙是位做事的「公務員」。其實有二件大事，值得政治人物學習。其一，他是「新台幣之父」，1949年，他擔任台灣省財政廳長兼台灣銀行董事長。當年政府遷台，物價飛漲，通貨膨脹，他為了穩定幣制，獲得蔣中正總統的同意調撥大陸帶來的黃金，斷然決定4萬元「舊台幣」換1元「新台幣」，並可兌換黃金。吾人應知，在過去76年新台幣已成為世界上最穩定、最可靠的幣制之一，不能不歸功嚴先生的遠見。
其次，是1949年軍隊吃空缺的腐敗歪風，是大陸失敗的主因之一，嚴先生大膽建議蔣總統，軍隊要有「軍人補給證」並建立「預算制度」。這在威權時代，很少有人膽敢冒犯老蔣總統下條子撥款的習慣。嚴先生建立制度、尊重制度，奠定了中華民國能在台、澎、金、馬繼續生存發展的根基。（作者為退休公務員）
