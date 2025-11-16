嚴家淦120歲冥誕紀念展登場 橫跨史料、數位與AI

社團法人嚴前總統家淦先生紀念協會發布新聞稿指出，為紀念前總統嚴家淦誕辰120周年，上周五（14日）假國定古蹟自由之家舉辦紀念展，同步發表新書《靜波人生──嚴前總統家淦先生財經與施政言論選集》，並與臺北科技大學文化事業發展系、光陣三維科技公司，以及深耕文教基金會共同攜手策展，推出「3D文物數位典藏展」與「Chat C.K. YEN人工智慧互動系統」示範。

嚴家淦120周年冥誕紀念展自11月14日起至12月24日止，於周一至周五採預約方式開放參觀。現場除展示新書內容、嚴家淦攝影作品外，有與3D VR/AR虛擬實境互動影像體驗，共同向這位以智慧與德行為國奉獻的故元首致敬。

嚴家淦之子、社團法人嚴前總統家淦先生紀念協會理事長嚴雋泰表示，展覽橫跨史料出版、數位科技與人工智慧三大面向，透過新書發表、3D文物數位典藏展及AI互動系統示範，立體呈現嚴前總統的治國理念與時代貢獻，展現文化教育與科技創新的整合實踐，開啟文化永續新篇章。

思想與文獻再現，新書《靜波人生》發表

《靜波人生──嚴前總統家淦先生財經與施政言論選集》由協會籌畫近10年編纂完成，精選嚴家淦自財政部長、行政院長至總統任內的重要施政與演講文字120篇，完整呈現其「以財經立國、以德行領航」的治國典範與施政智慧。

前總統嚴家淦120歲冥誕紀念展14日登場，推出「3D文物數位典藏展」與「Chat C.K. YEN 人工智慧互動系統」示範。（社團法人嚴前總統家淦先生紀念協會）

​該書特邀前副總統蕭萬長、前台灣省省長宋楚瑜與前行政院長陳冲聯袂撰序，分別從經濟建設、政治文化與國家治理角度，闡釋嚴前總統對台灣現代化的深遠影響。

出版總編輯、故宮博物院器物處前處長宋兆霖撰寫〈編輯例〉，以編者視角回顧史料整理與思想脈絡；現任國策顧問暨協會理事長嚴雋泰則於書首〈前言〉中，以家族後裔與協會代表身分，道出對父志的傳承與祝禱。

數位重生歷史， 3D 文物典藏展開幕

「3D文物數位典藏展」由光陣三維科技公司運用國際領先的光學掃描技術，以毫米級精度進行3D建模，結合虛擬實境（VR）與擴增實境（AR），讓觀眾得以走入嚴家淦故居的時光座標，沉浸體驗嚴前總統的生活環境與時代風華。

透過文化科技的創新應用，歷史不再只是靜態的文字與照片，而成為可觸摸、可感受、可互動的立體記憶，使文化資產以嶄新形式被保存與理解，開啟文化科技的新視野。

前總統嚴家淦120歲冥誕紀念展14日登場，提供 3D VR/AR 虛擬實境互動影像體驗 。（社團法人嚴前總統家淦先生紀念協會提供）

AI 智慧對話， Chat C.K. YEN 系統示範

「Chat C.K. YEN──AI資料庫系統」由臺北科技大學文化事業發展系副教授張怡敏，與深耕文教基金會曾奕霖、張容彰團隊共同研發。系統整合嚴家淦的施政報告、演講稿、手寫信件、影音紀錄等珍貴史料，透過文化數位保存與人工智慧語言模型轉化技術，建構可進行智慧對話的知識模型，讓使用者得以跨越時空，與歷史人物「對話」，深入理解嚴家淦的治理思想與時代精神。

此系統不僅匯聚分散各處的文字、聲音與影像資料，更將靜態史料轉化為具生命力的動態智慧資產，讓歷史以真實、精準、可互動的方式持續傳承，並開創AI文化科技教育的創新模式。

文化永續 × 科技創新 × 教育實踐

共同策展人臺北科技大學文化事業發展系副教授張怡敏指出，本展以創新教育傳承模式、文化科技跨域整合及文化資產活化利用為核心，深度呼應聯合國永續發展目標（SDGs）第4項優質教育、第9項產業創新與基礎建設、第11項永續城市與社區，實踐「以科技守護文化、以教育傳承永續」的核心價值。

她表示，本展不僅展現協會以創新思維引領文化永續的前瞻視野與實踐量能，更為首都台北市城南文化資產聚落注入文化創新與知識活化的新動能，打造城南歷史場域文化資產再利用的新亮點與新地標，形塑融合文化永續、教育推廣與城市創新的示範場域，樹立文化與科技共生的永續新典範。

地點：嚴家淦紀念園區- 國定古蹟自由之家（台北市中正區愛國西路16號）

展期：2025年11月14日至12月24日（周一至周五採預約制）

