嚴家淦120歲冥誕紀念展 史料重現

故總統嚴家淦一百二十週年冥誕紀念展四日於嚴家淦紀念園區展出。（記者王超群攝）

記者王超群∕台北報導

故總統嚴家淦一百二十週年冥誕紀念展四日於嚴家淦紀念園區展出，分區呈現嚴家淦歷任財政部長、交通部長、中央銀行總裁、行政院長及總統期間的政務內容，並提供清晰時序脈絡供民眾參觀。

嚴家淦紀念園區位於總統官邸對面，範圍涵蓋原自由之家與原大同之家，整體規劃為嚴家淦公共事務與施政史料的展示基地。主辦單位表示，嚴家淦故居目前仍在整修階段，尚未對外開放，本次展覽以「自由之家」為主要展區。

廣告 廣告

展覽依年代從民國二十七年至六十四年，呈現戰時財政、戰後金融重建、新台幣創設、財政秩序重整、基礎建設推動、經濟改革與經貿合作等政策內容。展板以歷史資料、文書影本與照片說明當時政府在通貨、糧價、交通修復、外匯制度、經濟穩定與國際金融互動等面向的施策背景。

本次展覽亦推出紀念影片，內容按時期整理嚴家淦參與重大決策、處理財政問題、推動經濟穩定及因應國際局勢的相關資料，將歷史影像依主題編排，供民眾在展示區內觀賞。影片並收錄重要史料及訪談內容，使參觀者能從影像了解當年政策的形成與影響。

園區並以現代科技製作嚴家淦會客廳三Ｄ場景，依據史料重現嚴家淦伉儷接待訪客的空間配置。參觀者可進入三Ｄ實境場景內，以虛擬方式與故總統蔣經國及嚴家淦伉儷「同席」，體驗當年會客情境。此項展示為本次展覽的特色之一，參觀者可在場景中互動並留下合影，提供更具臨場感的歷史體驗。

園區規劃團隊表示，週年展分區導覽動線依館舍現況調整，民眾可依年代逐段瀏覽施政內容。展出採預約制，必須線上連絡後安排時段參觀。待故居整修完成後將進行整體串接，形成自由之家、故居與大同之家三區併行的完整展示架構。園區後續亦將依館舍更新情況陸續推出導覽服務與主題特展，使展示內容更具研究與教育功能。