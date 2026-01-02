嚴密監測、跨域聯防！高雄2026全面啟動防疫行動 穩固養豬產業防線

▲防疫沒有假期！高雄全面升級養豬防疫，嚴守非洲豬瘟防線，落實養豬場疫情監測作業。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】告別114年迎向新的年度，台灣養豬產業仍面對國際重大動物傳染病存在的風險，高雄市政府配合中央防疫政策，自114年起全面強化養豬場生物安全管理與疫情監測機制，透過主動防疫、精準監控、教育宣導及跨區域聯防等多元作為，115年將持續穩固本市養豬產業防線，守護市民食肉安全，並為產業永續發展奠定穩健基礎。

▲辦理農民教育訓練以提升防疫知能

高雄市農業局局長姚志旺表示，自去(114)年10月22日國內確診首例非洲豬瘟案例後，高雄市即刻啟動精準訪查與疫調作業，全面盤點並掌握高風險場域動態，迅速落實防疫因應措施。雖然目前整體疫情趨於穩定，但市府始終以「零鬆懈」為原則，持續針對非洲豬瘟、典型豬瘟及口蹄疫等重大豬隻疫病，加強從源頭監測到末端管理的層層把關，確保防疫網絡滴水不漏。

高雄市動物保護處處長葉坤松指出，回顧114年度防疫成果，截至目前為止，動保處已完成養豬場血清學採樣監測41場次，肉品市場隨機抽驗累計3,036頭次，養豬場訪視及防疫輔導達2,811場次；另辦理養豬農民防疫教育講習13場次，近900人次參與。透過密集且系統化的監測與宣導，逐步提升養豬場對生物安全的重視程度與實務執行能力，讓防疫工作不僅落實在制度，更內化為日常管理的一環。

▲加強養豬場人員及車輛進出管制與環境清潔消毒落實防疫工作。

除例行性監測與訪視外，市府亦持續加強養豬場人員及車輛進出管制、環境清潔消毒與異常死亡即時通報機制，並與中央主管機關及周邊縣市保持密切聯繫，建立跨區域聯防體系，確保一旦出現疫情風險，能即時通報、快速應變、有效處置。

展望新的一年，葉坤松強調，防疫工作沒有假期，也沒有僥倖空間，未來將依據國內外疫情風險持續滾動檢討防疫策略，並結合專家學者建議與第一線實務經驗，精進監測技術與管理措施。同時也呼籲養豬業者持續落實場內各項生物安全作為，如發現豬隻異常死亡或疑似疫情，務必第一時間通報防疫機關，公私協力，共同守護高雄市養豬產業安全，迎向穩定、安心的新年度。（圖╱高市府農業局動保處提供）