嚴密防堵模仿攻擊擴散 法務部啟動全國應變行動

（中央社記者劉世怡台北22日電）張文19日在台北市隨機攻擊釀嚴重死傷。法務部今晚表示，嚴密防堵模仿攻擊風氣擴散，嚴正呼籲法治不容挑戰，惡意破壞等不法行為，所屬檢察、調查、廉政機關嚴辦，決不寬貸。

根據法務部新聞稿，19日晚間，台北市發生重大隨機殺人案件，造成4死11傷，對此深感遺憾與關切，為嚴防模仿效應、安定社會秩序，法務部責成所屬機關全面啟動應變4項作為。

首先，迅速偵辦案件、即時啟動關懷協助，就本案部分，由台北地檢署立即成立專案小組，迅速完成被害人與嫌犯的相驗，並即時搜索、查扣相關證物，釐清犯罪動機，澈查相關事實；犯罪被害人保護協會同時啟動關懷機制，提供法律與心理支持，並協助後續申請犯罪被害人補償金事宜。

廣告 廣告

第2，為防範類似事件引發模仿效應，責請台灣高等檢察署成立「督導應變小組」，要求全國各地方檢察署，立即成立「防範恐怖攻擊應變小組」，透過跨機關協調合作、資訊整合，全面強化預警、通報與即時應處機制，務求即時發現、迅速處置，以維護公共安全，避免再有類似案件發生。

第3，適逢歲末年終各類節慶及跨年活動人潮聚集，為免成為機關維安弱點，已責由廉政署指示所屬各級政風主管主動參與重大活動安全維護執行會議，落實設施安全檢查，並透過結合跨單位協力支援，建構多層次安全防護網絡，確保民眾安全。

第4，為維護秩序，阻絕模仿事件，責成調查局強化網路巡查機制，針對恐嚇攻擊預告即時介入調查。所屬檢察機關就此類事件嚴查速辦，遏止不法，近期已查辦多起案件，包括橋頭、台中、新北、台南地檢署均展開偵查行動，被告分別遭羈押禁見獲准、交保等強制處分。

法務部嚴正呼籲，法治秩序不容挑戰，對於任何意圖破壞社會安定、擾亂公共秩序的不法行為，法務部所屬檢察及調查機關必依法嚴查速辦，決不寬貸；所屬各機關持續落實治安維護作為，主動防範、即時應處、全面打擊，以展現政府守護社會安全、捍衛法治的堅定立場。（編輯：方沛清）1141222