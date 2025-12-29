嚴密防護網守護跨年 新北動員500警力維安

《圖說》環狀線多重災害模擬演練。〈警察局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】台北市日前發生隨機攻擊案，引發民眾對公共安全憂慮，新北市長侯友宜今（29）日下午召集警察局及相關局處召開「強化維安精進作為會議」。他於會中重申對暴力犯罪之嚴正立場，並指示針對即將登場的「閃耀新北 1314 跨河煙火」活動，全面提升維安等級，由警察局動員逾500名警民力，構築結合「陸、空、科技」的嚴密防護網，確保活動在最高安全規格下順利完成。

侯友宜於會議中首先針對 1219 事件表達立場，並提出三項核心維安要求：

嚴厲譴責暴力：他第一時間表示：「對於這種暴力犯罪，我們嚴加譴責。」除要求檢警調快速釐清真相以安定人心，也親自探視受傷的新北市民，強調「安全永遠是活動舉辦過程當中最重要的核心」。

《圖說》侯友宜市長主持「強化維安精進作為會議」，重申對暴力犯罪之嚴正立場，並指示針對即將登場的「閃耀新北 1314 跨河煙火」活動，全面提升維安等級，右為警察局長方仰寧。〈警察局提供〉

此外，他強調，提高見警率、強化巡邏網，指示治安警力全面出動，涵蓋台鐵、高鐵、捷運及主要幹道。每一次辦活動都會派出更多警力，設置密度更強的巡邏網，不容許維安有任何縫隙。

同時，要求跨單位緊密聯防，維安須落實跨市府、跨中央的橫向合作，將中央與地方警力緊密結合，強化部署密度，守護市民與遊客安全。

警察局長方仰寧強調，將秉持市長「安全第一、即時應變」原則，嚴防任何模仿效應。呼籲民眾參與活動時保持冷靜，如發現可疑人事物，請立即按壓捷運對講機、通知現場警衛人員或撥打 110 報案。警方已嚴陣以待，務必讓民眾在安全無虞的環境下迎接新的一年。

《圖說》環狀線多重災害模擬演練二。〈警察局提供〉

他指出，為落實市長指示，針對「閃耀新北 1314」跨河煙火活動，採取下列高強度作為：

一、分區偵檢與應變：活動前針對舞台、人潮熱點及流動廁所全面實施偵檢；活動中分區巡邏，並配置「機動分遣組」與「防爆小組」，即時處置突發狀況。

陸空立體監控：透過即時影像傳輸系統，結合路口監視器、「無人機空中巡航監控」及「手機信令數據」，全盤掌握會場人流密度與周邊車流動態。

二、引導疏散防踩踏：投入超過 500 名警民力，在活動結束前結合義交與保全，於出入口落實分流引導，確保安全疏散。

《圖說》環狀線多重災害模擬演練三。〈警察局提供〉

三、成立緊急應變中心：跨局處橫向聯繫零時差，與新聞局、文化局研議，活動期間將成立「緊急應變中心」。由文化局統籌行政應變，警察、消防、衛生、交通、捷運、環保及區公所等單位全程進駐。透過專案群組及定時回報制度，建立即時通報與快速決策機制，確保資訊同步、指揮一致。