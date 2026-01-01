嚴寒下探8度！源源不絕冷空氣 粉專曝「低溫時刻表」

今（1）日強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫逐漸下降，其他地區晚起氣溫亦下降。氣象粉專「台灣颱風論壇」提醒，後續會有幾波源源不絕冷空氣補充，將導致1月上旬偏冷機率高，另外周五、周六（2日、3日），內陸近山區及花東縱谷區嚴寒低溫，有機會下探8~10度。

粉專「台灣颱風論壇」發文表示，首波強烈冷氣團開始南下，各地風勢同步增強，周五到周六是最寒冷時刻，各地低溫預估10～13度，非常寒冷。特別提醒，各地平原空曠地區因輻射冷卻效應，內陸近山區及花東縱谷區因地形關係，於深夜到清晨期間，有機會下探8到10度嚴寒低溫，請民眾務必做好禦寒措施。

廣告 廣告

粉專小編指出，下周日（4日）冷空氣稍微減弱，緊接著下周一（5日）夜晚，還有另一波強冷空氣南下，且後續還會有幾波源源不絕補充，將導致1月上旬偏冷機率高。

粉專「天氣風險」則預報，明日受強烈大陸冷氣團影響，苗栗以北及東部大致為多雲到陰天氣，另外桃園以及宜蘭有短暫陣雨，竹苗地區局部偶有飄雨機會；台中以南維持晴到多雲天氣。

周六維持強烈大陸冷氣團影響，水氣減少，北部地區降雨可稍趨緩，北北基桃及東半部維持陰時多雲天氣，迎風面北海岸及東北部地區仍有地形降雨發生，新竹以南地區為晴到多雲天氣。白天氣溫會略有回溫，不過感受上不大，仍屬有冷到寒意的感覺，中南部地區會稍感溫暖。

更多中時新聞網報導

陳昇跨年開41首歌單 打趣捨不得讓別人唱

文化幣加碼 13至22歲每年都領1200點

蔡依林騎30米巨蟒穿梭大巨蛋