嚴審賴清德、卓榮泰薪資預算 翁曉玲：既然不做事就別領錢

行政院長卓榮泰昨天宣布不副署《財劃法》修正案，賴清德總統更呼籲立法院撤回「違憲法案」，朝野對立全面擴大。國民黨立委翁曉玲今天（16日）證實，她會嚴審賴政府這群毀憲亂政的主謀和幫兇的薪資預算， 既然不做事，就別領錢，「沒有頭家願意聘請只領乾薪、不做事的惡劣員工。」

翁曉玲今天表示，現在行政院的院長還有總統已經表態，他們不會遵守立法院提出的法律，所以行政院不副署，總統又不公布，這麼做，他們就是瀆職。

翁曉玲指出，依照權力分立的架構底下，行政權本來就應該要尊重立法權，要依法行政，但如果他們不依法行政、不做事，那立法院本來就要審查他們的薪資和相關業務費用。

翁曉玲認為，「他們拿錢不做事，是非常糟糕的」，希望行政院長、總統都要遵守憲法要求，依法行政的就要去做，不要去耽擱，不要針對該編列的預算不編列，這會影響廣大軍公教、警消的福利加給。

針對賴清德總統指控藍白凍結憲法法庭，翁曉玲說，憲法法庭沒有被癱瘓，而是賴清德總統沒有提出適當大法官人選，以至於連續兩波被立院否決，呼籲府方儘速提第三波大法官人選，「憲法法庭沒辦法運作不是立法院的問題，是總統的問題」。他不提名，立法院如何審議？