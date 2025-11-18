嚴德發視導花蓮榮家 肯定老幼共融

輔導會嚴德發主委在就養處陳相寶處長等人的陪同下，到花蓮榮家視導，這是嚴主委繼十月二日專程赴花蓮榮家慰問光復洪水受災退伍榮民江添昌後，首次到訪榮家。

嚴主委此行除了實地了解榮家如何透過營造溫馨環境與優質設施，深入關懷榮民長輩的生活狀況，更親切慰勉全體職員工的辛勞，肯定花蓮榮家在游文勇主任規畫下，各項服務上的卓越貢獻與努力。

嚴主委首站參訪職場互助教保中心，親切地與幼兒園師生互動，並致贈小朋友可愛的羊手偶、羊乳片和乖乖，祝福幼兒們健康快樂成長，也對辛勤付出的老師們，致送綿羊油精華液，感謝他們為員工子女提供了提供優質且安心之托育服務。

隨後，嚴主委於行政大樓聽取榮家主任游文勇簡報，高度肯定榮家在榮民照顧與幼兒園的互動方面做得成功，看到了「老幼共融」的溫馨景象，並強調榮家要做政府對榮民及幼童最直接、最具體的服務處所，所有的服務都要到位。嚴主委更明確指示遠距醫療的推動不能疏忽，尤對重症或病情較嚴重的長輩，遠距醫療諮詢實有必要性，必須持續強化及執行。亦指示榮家務必完成明年一月的自聘照服員計畫準備工作，力求明年一月一日能順利招募到位。針對榮民財產管理及遺產處理，則要求絕對要按照保管榮民財務的作業原則及遺產管理的作業程序執行，確保榮民權益不受損。歡的溫馨場面，主委與住民鄭文能伯伯夫妻以及榮家好友馬贊華先生（花蓮滿妹豬腳老闆）相見合影。