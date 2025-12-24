嚴德發視導高榮南院 肯定推動長照3.0優異成果

記者王勇智／臺南報導

國軍退除役官兵輔導委員會主任委員嚴德發今（24）日前往高雄榮民總醫院臺南分院視導單位推動「長照3.0」服務情形；嚴德發除肯定醫院在急性後期照護（PAC）復能服務、安寧善終、樂活日照中心運作，以及榮民就醫綠色通道上的執行成果外，並對同仁們投入長照服務的努力與熱心，讓整體健康照護網更完整，表達嘉許與感謝。

為了解高雄榮民總醫院臺南分院推動「長照3.0」服務情形，嚴德發今日在就養養護處處長陳相寶、就醫保健處參事陳延芳，以及高雄榮民總醫院副院長林育德等人陪同下，前往高雄榮民總醫院臺南分院視導，並由該院副院長周俐禎全程陪同。

廣告 廣告

嚴德發視導高榮臺南分院期間，院方醫療團隊首先展示急性後期照護（PAC）具特色的「仿家屋」復能環境，以病患回家後真實生活為設計核心，從「食、衣、住、行」4個面向設計訓練，讓病患與家屬在安全環境中練習日常動作，如進食、穿衣、洗澡、轉位等，提前熟悉家庭情境；並透過團隊會議即時交流病情、滾動修正照護計畫，確保病患在黃金期內獲得最佳整合服務。

隨後，嚴德發視導安寧病房，肯定醫療團隊以專業與溫暖陪伴病人走過生命最後一程，場面溫馨感人。

在樂活日照中心，醫院則展示AI智慧科技照護成果，透過人臉辨識系統即時蒐集長輩每日情緒變化數據（神經精神評估量表，NPI），作為照護調整的重要依據，並結合「御老平台」電子家庭聯絡簿，即時與家屬共享照顧資訊，提升照護透明度與互動性；嚴德發也親自走入日常活動空間，觀賞長輩細心栽種的百香果樹、香水百合，現場笑聲不斷。

嚴德發也視導醫院專為榮民及眷屬設計的快速就醫綠色通道，提供75歲以上榮民及85歲以上的民眾優先掛號、批價、領藥、檢查服務，並設有專屬服務台與志工協助，提供更便利、快速、尊榮的醫療體驗。此外，高榮臺南分院與佳里榮家運用遠距醫療通訊技術，讓住在偏鄉的榮民與該院醫療人員在不同地點視訊進行診療、諮詢、健康管理及教學的服務，讓榮民長輩的醫療服務更即時、更普及、更有效率。

嚴德發嘉勉高榮臺南分院醫療團隊致力照顧榮民、榮眷及社區民眾，不斷提升醫療水準，持續強化醫療與長照無縫接軌，透過整合遠距醫療與安寧緩和醫療與長期照顧之可近性，讓整體健康照護網更完整；也期許單位透過制度創新、科技導入與社區連結，提升醫療與長照體系的協作與連續性，尊嚴地安老，打造「活得久，也活得好」的共好社會。

周俐禎表示，高榮臺南分院長期深耕在地，持續以建構充滿溫馨與人性尊嚴的「大臺南地區最優質的健康照護園區」為核心，積極推動急性後期照護（PAC）、安寧緩和醫療、日照服務及遠距醫療等多元照顧模式，提前因應長照3.0政策上路。未來將持續整合醫療與長期照顧資源，結合智慧科技與社區連結，強化醫療與長照的連續性與可近性，陪伴榮民、榮眷及社區民眾在熟悉的環境中安心生活、尊嚴安老。

高榮臺南分院醫療團隊向輔導會主委嚴德發展示急性後期照護（PAC）具特色的「仿家屋」復能環境。（記者王勇智攝）

輔導會主委嚴德發視導安寧病房，肯定醫療團隊以專業與溫暖陪伴病人走過生命最後一程。（記者王勇智攝）

輔導會主委嚴德在高雄榮民總醫院臺南分院副院長周俐禎陪同下視導樂活日照中心。（記者王勇智攝）

輔導會主委嚴德在高雄榮民總醫院臺南分院副院長周俐禎陪同下視導樂活日照中心。（記者王勇智攝）

輔導會主委嚴德發視導樂活日照中心，觀賞長輩細心栽種的蔬果。（記者王勇智攝）

輔導會主委嚴德發視導樂活日照中心，觀賞長輩細心栽種的香水百合。（記者王勇智攝）