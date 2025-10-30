嚴德發：不論社會如何變遷 無法抹滅榮民對國家貢獻

（中央社記者游凱翔台北30日電）退輔會今天舉辦第47屆榮民節慶祝大會，主委嚴德發致詞表示，退輔會成立的主要目的，就是要好好照顧、安置功在國家的退除役官兵，不論社會如何變遷，榮民對國家的貢獻永遠無法抹滅。

國軍退除役官兵輔導委員會透過新聞稿指出，退輔會成立已屆71週年，今天在中彰榮譽國民之家舉辦慶祝成立71週年暨第47屆榮民節慶祝大會，由嚴德發主持，並邀請海外榮光聯誼會、中部地區退伍軍人社團代表、軍方代表及社區民眾參與。

退輔會提到，活動首先頒發榮民楷模獎狀、獎金，表揚20名榮民楷模，嚴德發也頒贈獎座給輔導退除役官兵就業績效優良企業團體，包括長榮海運股份有限公司、欣興電子股份有限公司等12家企業與機構，感謝提供就業機會、協助退除役官兵穩定家庭與生活，對國家推動募兵制及社會安定貢獻良多。

嚴德發致詞表示，退輔會成立的主要目的，就是要好好照顧、安置功在國家的退除役官兵，不論社會如何變遷，榮民對國家的貢獻永遠無法抹滅，退輔會照顧退除役官兵的初心與承諾，也永遠不變。

嚴德發強調，對榮民榮眷的服務照顧，退輔會不會滿足現況，未來會在既有基礎與時俱進，提升服務照顧的品質，並持續結合政府行動創新精神，提供榮民眷優質的服務照顧，讓各項輔導工作能更符合退除役官兵實際需求。

退輔會透露，會中也播放「戰爭無情、和平無價：榮民精神的永恆火炬」微電影，透過珍貴的歷史照片與老兵真實回憶，以口述歷史重回戰火連天、軍民同心的時代，並感受到戰爭的殘酷與和平的得來不易。（編輯：張若瑤）1141030