嚴德發：和平靠實力 呼籲朝野支持國防部軍購預算

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（中央社記者吳書緯、游凱翔台北9日電）立法院外交及國防委員會朝野黨團今天將協商國防特別條例草案，曾擔任國防部長的退輔會主委嚴德發表示，和平靠實力，中共軍演、軍機艦繞台讓人民反感、不安，確保和平就得靠實力，呼籲朝野支持國防部的軍購預算，因為經過縝密的規劃。

立法院外交及國防委員會今天邀請嚴德發報告業務概況，並備質詢；嚴德發上午進入會議室前接受媒體聯訪。

針對立法院外交及國防委員會下午將進行朝野黨團協商國防特別條例草案，嚴德發表示，和平靠實力，現在大家共同的心聲就是希望和平，現在最大的威脅就是中共，不管是軍演，或是軍機、軍艦繞台，讓人民反感、不安，如何確保和平，就得靠實力，實力就是要有戰力，要有自我防衛的能力。

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嚴德發表示，台灣不跟中共進行軍備競賽，中共的軍費超過台灣11倍，台灣只是維護最起碼的基本安全，呼籲朝野能夠支持國防部的軍購預算，因為國防是經過縝密的規劃，建軍規畫是從作戰需求開始，建構戰略。

「時間不等人」，嚴德發特別強調時間的重要性，台灣拖了越長越久，戰力會越拉越大，他希望國軍的能力要確保，戰力必須要迅速的建置，希望大家都能支持國防部現在推出的軍購案。

目前除行政院提出「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」（8年新台幣1兆2500億元）外，國民黨團與民眾黨團也分別提出「強化國防及對美軍事採購特別條例」（3800億元+N）、「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」（4000億元）。（編輯：張均懋）1150409