嚴德發：退輔會已儲備2.5萬人份戰時藥品醫材

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（中央社記者游凱翔、吳書緯台北9日電）退輔會主委嚴德發今天在立法院備詢表示，為配合醫政動員整備，退輔會轄下3個總院自民國110年起啟動儲備戰時醫材，目前已備妥25項藥品、70項衛材，總計2萬5000人份，相關庫存均定期換新且符合戰時需求，並持續參考國際戰事滾動檢驗整備量能。

立法院外交及國防委員會上午邀請國軍退除役官兵輔導委員會主委嚴德發報告業務概況，並備質詢。

國民黨籍立委陳永康關切退輔會轄下醫院的戰時醫材儲備量能，嚴德發回應，退輔會主要配合醫政動員整備計畫，共儲備25項藥品（17項為重要藥品）、70項衛材（13項為重要衛材），共2萬5000人份，由退輔會轄下3個總院於110年啟動儲備。

嚴德發提到，退輔會均定期換新藥品、衛材，平時也有2到3週的庫存量，而1到3級的管制藥品也有1個月庫存量，退輔會亦針對中東戰爭等戰事持續檢視、檢驗，並符合戰時需求及動員準備計畫規範。（編輯：蘇志宗）1150409