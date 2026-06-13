嚴懲毒駕最重處無期徒刑 王世堅說「實在話」：判死剛好而已

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毒駕問題頻現，桃園市近日發生毒駕撞死2名行人案，再度掀起大眾關注相關刑責是否加重。行政院也提修法加重毒駕罰則 再犯致死最重可處無期徒刑。民進黨立委王世堅昨（12日）說，民氣可用，希望政院把握機會，該修法就修，「我說實在話，判他們死刑，剛好而已啦！」

近期毒駕事故頻傳，行政院會11日通過「刑法」以及「陸海空軍刑法」修正草案，全面提高毒駕犯罪的刑度，未來毒駕刑期提升為5年以下有期徒刑、毒駕致重傷者處3年以上10年以下有期徒刑、毒駕致死處5年以上12年以下有期徒刑；10年內再犯致死，可處無期徒刑或7年以上有期徒刑。

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王世堅昨接受媒體聯訪時表示，毒駕應該死刑，相信現在如果做民調，那95%的民眾會同意、會接受，因為這已經到荒唐的地步，而且毒駕的案件，已經超過百件之多，造成嚴重傷害的都超過百件了；他認為這件事，行政院跟法務部要積極處理去修法。

王世堅強調，這是非常正確的，不分男女所有民眾都會共同的支持，所以他想這個問題，要修法應該不會有問題，既然社會也全部都能接受，那希望行政院就趕快把握這次民氣可用的時候，該修法就修法。

對於毒駕造成重大傷害，王世堅更說，「我說實在話，判他們死刑，剛好而已啦！剛好而已！」

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