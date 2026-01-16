嚴懲聚眾暴力 嘉市警迅速拘提涉案主嫌送辦

警方持拘票逮捕涉案王姓、蔡姓主嫌等人。(圖／警方提供)





嘉義市西區南京路南巡府私人神壇，15日凌晨遭多人持棍棒砸廟及開車衝撞鐵門，警方獲報成立專案小組偵辦，今(16)日持拘票逮捕涉案王姓、蔡姓主嫌等人，全案依聚眾鬥毆、傷害、毀損及侵入住宅等罪送辦。

嘉義市警一分局指出，針對日前發生在公共場所，聚集多人毆打被害人，進而衍生民宅無故遭侵入及嚴重破壞之案件，獲報後立即成立專案小組，並報請嘉義地方檢察署檢察官指揮偵辦。

經專案小組調閱監視器及深入追查，鎖定特定涉案對象，於今（16）日持檢察官核發之拘票，兵分多路將 王姓、蔡姓等主要涉嫌人 拘提到案，通知多人涉案共犯到案，並查扣相關涉案證物。

初步調查，犯嫌等人涉嫌無故侵入他人住宅、毀損財物及毆打被害人，全案訊後將依涉嫌違反《刑法》妨害秩序（聚眾鬥毆）、傷害、毀損及侵入住宅等罪嫌，移送臺灣嘉義地方檢察署偵辦。

警方重申「暴力零容忍」之決心，絕不容許任何以暴力手段解決糾紛、挑戰公權力之行為，警方必將嚴正執法，以維護社會治安與民眾生命財產安全。

