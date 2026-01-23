嚴懲醫療暴力！澄清醫院急診室重拳揍飛護理師腦震盪 中檢出重手收押惡男

惡男揍飛上前關心的護理師遭檢方聲押獲准。翻攝畫面

台中市西屯區澄清醫院中港分院21日發生急診室醫療暴力案件，一名 26 歲的林姓男子於21 日凌晨因與妻子爭吵自傷送醫，卻在急診室情緒失控，揮拳攻擊前來關懷的護理師，導致對方腦震盪受傷。台中地檢署今（23日）表示，林姓被告經檢察官訊問後，因涉嫌重大且有逃亡、反覆實行犯罪之虞，向法院聲請羈押獲准。

根據調查，林男於 21 日凌晨 4 時 30 分許被送往急診室救治，過程中疑似拒絕配合醫療處置，竟對護理師動粗。當時林男突如其來的猛烈攻擊，造成護理師當場倒在病床上受傷，現場其他醫護人員見狀立即上前制止，甚至有男護理師緊急「飛越護理站櫃檯」救人，才合力將林男壓制。

台中地檢署對此高度重視，檢察長張介欽第一時間指派醫療專組檢察官組成專案小組，指揮警方進行蒐證。警方隨後持檢察官核發之拘票，於 22 日晚間 20 時 19 分在西屯區將林男拘提到案，並於今日上午解送地檢署。

檢察官訊問後，認為林男違反《醫療法》第 106 條第 3 項之對於醫事人員以強暴方法妨害其執行醫療業務，以及《刑法》第 277 條第 1 項之傷害罪。地檢署嚴正強調，醫療人員是民眾健康的守護者，對於任何危害醫護人身安全的不法行為均採取「零容忍」態度，將秉持從速、從嚴原則依法究辦，絕不寬貸。



