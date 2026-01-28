嚴打人頭戶與灰色資金 泰國全面清查外資圈地

台泰時報今天(28日)報導，泰國商務部旗下商務發展廳宣布，已全面啟動防制人頭戶與灰色資金行動，重點鎖定外國人藉由泰籍名義持有土地與不動產情形，並整合17個機關資源，對高風險企業展開系統性清查，以維護國內經濟秩序與土地使用合法性。

商務發展廳指出，2025年已成立專責委員會與分組，涵蓋公司登記、財務帳務、資料分析及法律面向，並鎖定6大高風險產業，包括觀光相關、土地與不動產交易、電子商務與物流、旅宿業、農業關聯產業及一般營建業，列為優先查核對象。

官方說明，目前已設定4萬6,918家法人為查核目標，並依民眾檢舉與新聞線索實地查察12處據點。過去一年，亦與地方政府合作，前往普吉、芭達雅及素叻他尼府等高風險觀光區稽查，並將357件案件移送反洗錢辦公室查核金流，另有3,634件轉交稅務機關處理。

商務發展廳長普恩蓬（Poonpong Naynaipakorn）表示，2026年將導入科技工具進行深度篩選，特別針對外資持股未達50%的約12萬家公司進行精準分析，同時與會計師公會及7個相關專業協會合作，要求不協助設立或維運涉及人頭戶與灰色資金的企業。

新措施亦包含4項命令與2項公告，自2026年1月1日起生效，要求特定董事、股東須親自出面並提出財務證明，並強化簽署身分驗證機制。官方強調，合法投資如經投資促進委員會核准者不在此限，但任何違法持地行為，將依法究責。(編輯：沈鎮江)