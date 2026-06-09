嚴打依托咪酯 19天逮547人

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台灣高等檢察署與內政部警政署刑事警察局9日舉行115年「第14波安居緝毒專案暨重大毒品案件」發布記者會。（杜宜諳攝）

國內喪屍煙彈氾濫，造成多起毒駕死傷案件，台灣高等檢察署統籌檢察、調查、警察、海巡、憲兵及關務六大緝毒系統執行今年首波「安居緝毒專案」，特別將依托咪酯類毒品列為重點打擊目標，共查獲製造、販賣、運輸依托咪酯類毒品犯嫌547人，查獲依托咪酯類製毒工廠及分裝場118處。其中，保三總隊查獲自印度走私100公斤依托咪酯粉末案，逮捕2毒犯，若流入市面初估可製成100萬顆喪屍煙彈，黑市價格逾20億元。

高檢署自今年3月16日至4月4日執行「第14波安居緝毒專案」共搜索963處場所，查獲毒犯2225人，羈押196人；查扣各級毒品1744公斤，破獲製毒工廠、分裝場及植栽場142處，其中逾8成為依托咪酯類製毒場所。另為防制毒品流入校園，重點查緝具學生或青少年身分的藥頭，共溯源查獲188人。

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這波安居緝毒專案中，保三總隊查獲100公斤依托咪酯粉末走私案，保三總隊與橋頭地檢署年前接獲情資，有運毒集團欲趁農曆春節前貨運量暴增，企圖「混水摸魚」運輸大量毒品闖關來台，立即報請橋檢檢察官李侃穎指揮偵辦，與航警局高雄分局及關務署高雄關共組專案小組追查。

專案小組調查，運毒集團冒用高雄某知名化工公司，以進口合法化學品「咪唑-4-甲酸乙酯」名義規避查驗，企圖從印度空運走私依托咪酯入境。包裹2月13日運抵高雄國際機場後，警方與高雄關人員當場拆封查驗，發現4個塑膠桶內共裝有100公斤的高純度依托咪酯粉末。3月20日將負責報關、收貨的49歲潘姓男子逮捕，再向上溯源查緝50歲鄭姓主嫌到案。

警方調查，鄭嫌受中間人委託運毒，談妥成功可領取300萬元酬勞，鄭嫌負責在幕後策畫，並以100萬元高報酬吸收潘嫌，指揮潘嫌辦理報關及後續領取、藏毒事宜，檢方已起訴鄭、潘2嫌。