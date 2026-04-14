嚴打偷排！雲林祭鐵腕假日突襲抓24件違規

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〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林為全國養豬大縣，全縣有1200多家畜牧場，為防範違規排放廢水，污染河川水質及周邊環境衛生，雲林縣環保局假日也不打烊，今年2月至今查獲24件違規，共計裁處59萬多元，環保局表示，除加強稽查，同時也結合科技系統在縣內重要河川設置水感器，加強水質監測，若有發現異常即向上溯源。

環保局表示，畜牧廢污水的污染是國內主要水污染源之一，未經妥善收集、處理就排放，且易導致河川、溝渠濁黑發生臭味，造成水質及環境污染問題，並影響附近居民生活品質。

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環保局水質保護科長陳韋汝指出，過去曾多次接獲民眾檢舉有畜牧場利用假日或雨天排放，今年2月起稽查工作假日不打烊，針對高風險場舍加強稽查，查核重點有廢水處理設備是否正常運轉、放流水水質是否標準、是否有繞流管線或私設暗管、假日是否正常操作。

陳韋汝說，稽查員會現場巡查、檢視設備、管線查察及放流水採樣檢測等，2月至今有24件違規，包括水質未符合排放標準、現場設施與許可內容不符、沒有記錄水電表均已要求限期改善，情節重大或有反覆違規，則列為重點查核對象。

環保局長張喬維強調，畜牧場要確實落實廢水處理設施正常運作，業者不要心存僥倖，未經處理排放或私設繞流管、暗管等情況，除高額罰鍰外，依法可停養。另民眾若發現疑似水污染、偷排行為可撥打環保局陳情專線0800-556003。

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