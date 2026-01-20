嚴打簽證欺詐 移民律師：5跡象恐引發假結婚調查

一名美軍抱著兩歲兒參加德裔妻的入籍儀式。律師表示婚姻綠卡受益人與配偶能證明共同撫養子女，是最有力的婚姻真實證據之一。(美聯社)

在美國政府嚴厲打擊簽證欺詐的背景下，移民律師伯恩斯坦(Brad Bernstein)指出，有五大疑點會立即啟動假結婚調查。美國法律嚴格對待假結婚行為，若官員發現受益人僅為獲取綠卡而結婚，違法者最高可面臨五年的監禁 。

根據印度時報(The Times of India)報導，律師伯恩斯坦指出，觸發假結婚調查的五大疑點包括：

一、移民面談時回答內容不一致：美國公民及移民服務局（USCIS）的官員在「婚姻面談」中，可能會詢問夫妻雙方，以了解彼此的熟悉程度。官員通常會問每一方關於配偶的基本個人資料，例如出生日期、工作經歷或教育背景，以及家人的姓名和居住地。如果官員對夫妻關係的真實性仍有疑慮，他們可能會將夫妻分開，並提出更詳細的問題。

二、沒有共同銀行帳戶，未共同申報所得稅或是缺乏共同的財務證明文件：顯示受益人與配偶已將雙方的資產與負債合併的財務文件，是證明存在真實婚姻關係的極佳方式。此類文件包括顯示夫妻雙方姓名的聯名銀行帳戶對帳單、共同持有之財產（不動產或車輛）的所有權證明或產權登記文件等等。

三、曾有移民申請遭拒絕的紀錄：如果受益人在遣返程序中結婚，證明婚姻是真實的舉證標準將會提高。婚姻的時機可能引起嚴格的審查，例如簽證逾期前後、簽證延長被拒或其他臨時身分終止前後締結的婚姻。

四、雙方不住在一起：USCIS期望已婚夫妻共同居住。可用於證明夫妻同居（共同生活）、須顯示夫妻雙方的姓名的文件，例如聯名房屋貸款或租賃文件、水電費或其他帳單等；或是顯示夫妻有相同地址的文件，例如：駕駛執照、房產權狀等。

五、雙方語言不通或沒有與親友共同拍攝的合照：USCIS希望看到顯示夫妻之間確實存在真實關係的證明，包括彼此溝通並共同參與各種活動。此類證明包括：共同出遊的旅行行程單，特別是前往申請綠卡配偶之母國的旅行；顯示經常聯繫的電話通話紀錄或聊天紀錄；婚禮照片，例如在法院登記結婚及與家人慶祝的照片；交往期間及重要人生階段拍攝的派對、活動與旅行照片（包含僅以夫妻身分，以及與親友合影的照片）。

此外，能夠證明夫妻共同撫養子女，無論是來自目前或先前婚姻，都是最有力的證據之一。此類文件包括：子女的出生證明（若子女來自先前婚姻，文件上須列有其中一位配偶的姓名）；收養證明文件；列明繼父母為繼子女緊急聯絡人的學校或醫療紀錄等。

一旦USCIS接獲舉報，舉報來源可能為前配偶、鄰居、雇主或心懷不滿的家屬，官員將詳查結婚證書、共同租約、抵押貸款及保險單等文件。隨後官員會透過面談觀察雙方的肢體語言與回答是否具有一致性。若仍有疑慮，則會將配偶分開單獨訊問。

