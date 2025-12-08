嚴打綠能弊案 還蔡賴公道

在民進黨2025「非核家園」願景已達成目標後，賴政府近日正逐步對重啟核能態度轉向開放之際，前總統蔡英文此刻發文喊話發展光電2.0，頗有叫板意味，然而，綠能目標一再跳票，AI產業需要大量電力又是現實壓力，既然「非核家園」並未跳票，賴總統自可拋下這塊神主牌，制定新的能源政策，興利除弊。

民進黨將「反核」奉為神主牌，蔡英文擔任總統時力推「2025非核家園」，不可否認，綠電占比確有提升，但隨之而來的山林良田池塘被大批光電板占據？多少綠能弊案被揭發？甚至引發黑幫覬覦、開槍恐嚇，原本是乾淨能源的綠能產業卻顯得銅臭和血腥味，蔡英文即便卸任，也一再疾呼應嚴查嚴辦。

廣告 廣告

核三第二號機組今年5月17日除役，台灣正式進入「非核家園」，等於兌現了蔡英文的政見，非核家園這個名詞應該可以翻篇了，畢竟當年誰也難料台灣產業命脈轉向高度用電需求的AI科技，一旦捨棄供應穩定、價格低廉的核電，將嚴重阻礙產業發展。

不僅產業需求，現在夏天愈來愈熱，一遇到用電高峰，跳電、缺電便不時就被拿出來議論，等到供電備載容量偏低，燃煤、燃氣發電廠「火力全開」，周邊居民再一起「用肺發電」，如此結果絕非台灣人民夢寐以求的非核家園。

賴清德總統上任後，整個國際環境也有所改變，多個大型核電廠陸續重啟，賴拋出可討論新式核能，雖仍強調要在安全無虞、核廢有解及社會共識等3前提下才去研究可行，但對核能的態度已相對務實，在核安相關法律修正後，賴政府此時展開核三重啟等安全評估工作，也算跟上國際趨勢。

在賴政府考慮對非核家園重新定義後，蔡英文此刻跳出來發聲，或許想捍衛其任內推動的綠能政策，其實蔡無需多慮，不論是光電、風電等綠能發展正上軌道進行中，相較開始之初，百家爭鳴引發地方利益爭鬥，已經減少許多，大家並沒有反對綠電發展，反對的是圖利特定人士或衍生行、收賄的貪瀆行為。

正如蔡英文所說，確實有「少數個案使得光電產業遭汙名化」，台南、雲林、彰化頻傳的綠電弊案背後勢力盤根錯節，以蔡英文的財力及賴清德追求完美不容錯的個性，根本不可能涉貪，但周遭覬覦龐大利益者恐怕仍不少，畢竟殺頭生意有人做，既然蔡英文也認為該揪出害群之馬，賴政府就應加大力度掃蕩綠能蟑螂，並嚴禁黨公職涉入，確保光電、風電產業正常化，也還給遭汙名化的蔡、賴一個公道。