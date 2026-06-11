嚴查異常資金杜絕境外勢力介選 北檢查賄列車前進臺北市調查處

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北檢檢察長王俊力今率同多位主任檢察官赴調查局臺北市調查處舉辦選舉查察座談，期勉調查機關應統合戰力、掌握情資、縝密蒐證、強力查緝，共同嚴懲不法。北檢提供

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臺北地檢署檢察長王俊力持續前往轄區各查察機關督導選舉查察準備工作，繼 5 月 28 日前往臺北市松山分局召開查賄座談後，今(11)日再度率同選舉查察執行秘書主任檢察官李仲仁、分區督導主任檢察官郭進昌、黃育仁、曾揚嶺、林彥均等人前往法務部調查局臺北市調查處舉辦地方公職人員選舉查察座談，期勉調查機關應統合戰力、掌握情資、縝密蒐證、強力查緝、嚴懲不法。

本次座談會由臺北市調處許處長銘侑率領所屬負責選舉查察業務主管及大安、中正、中山、松山、機動等調查站主管人員共同與會研商查察策略，會中由機動調查站、中山調查站、資通安全科就反滲透法案例及假訊息防制等進行報告，並由本署執行秘書主任檢察官李仲仁就妨害選舉案例研析及策進進行專題報告，最後再就目前查察妨害選舉所面臨問題與挑戰進行意見交流，透過盤點過往查緝案件所累積經驗，精進查緝策略，提升查緝成效。

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臺北市調查處所負責選舉查察轄區涵蓋整個臺北市，歷次選舉提報許多重要妨害選舉情資進而查獲，分析以往 107年、111年地方公職人員選舉及 109 年、113年中央公職人員選舉查察案件類型，臺北市調查處除賄選、幽靈人口、妨害名譽等妨害選舉基本型態有重要查察成效外，特別對於近年嚴重危害選舉公平性之境外勢力介選案件，積極蒐報情資，立案調查破獲多起，績效亮眼。

王俊力表示，調查機關以往對於境外勢力介選有豐富查緝經驗，期許調查機關善用資金清查專長，透過清查地下匯兌、詐欺及洗錢等不法金流異常入境擾動過程，挖掘境外勢力介選不法犯行，並溯源追查境外敵對勢力在台協力者或受派遣之人，澈底剷除境外敵對勢力在台協力組織。

王俊力也強調，本次選舉面臨三項嚴峻挑戰：地方選舉易有結構性賄選、假訊息快速傳播及境外勢力介選，各查察機關應事先研議查察作為及規劃，對於結構性賄選應有長線佈局及溯源追查計劃，另對於杜絕假訊息擴散部分應建立即時調查、澄清及下架標準作業，最後對於境外勢力介選除應注意異常資金進出外，更應注意異常涉外活動，藉由嚴密選舉查察規劃，杜絕各類妨害選舉不法犯行，共同守護珍貴民主制度。

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