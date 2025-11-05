嚴查非洲豬瘟源頭稽查案場鄰近17家餐廳

台中市政府懷疑台中梧棲一養豬場私收其他廚餘，副市長鄭照新說，正展開案場鄰近十七家東南亞餐廳稽查。

副市長鄭照新五日表示，台中梧棲老農養豬場爆發非洲豬瘟疫情後，市府追查發現，案場廚餘來源疑點重重，案場封鎖當天，業主企圖開走廚餘運載車，當地運輸業者也說，常看見豬農兒子駕駛該輛運載車趴趴走，懷疑除了承接梧棲清潔隊廚餘，可能涉及其他不明來源，除移請檢調調查，也展開鄰近十七家東南亞餐廳稽查。

副市長鄭照新在非洲豬瘟中央前進應變所記者會中表示，市府調查發現，案場廚餘運載車行駛路線，不限清潔隊與案場之間，還多次出現在其他區域，顯示可能收受來自不同地點的廚餘。市府已於十月三十一日將相關線索，移送檢調偵辦，調查重點鎖定該車是否曾載運含境外肉品或遭汙染的廚餘，釐清病毒入侵的真正途徑。

鄭照新表示，此次稽查行動是依據中央災害應變中心第四十七次會議指示啟動，中央除要求釐清廚餘流向，也指示地方政府針對案場周邊五公里範圍內，外籍人士活動頻繁地點，如越南小吃店與東南亞餐廳，展開聯合稽查，以防範境外食品或廚餘再次流入。台中市衛生局據此啟動「東南亞餐飲店稽查專案」，目前掌握十七家店家名單，稽查重點包括食品來源、豬肉產地標示、餐飲環境衛生及廚餘合法清運等四項。鄭照新強調，未登記或隱藏在巷弄內的餐廳也將納入稽查，希望藉由全面追查與源頭管理，杜絕非法廚餘流通。