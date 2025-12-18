嚴格把關空氣品質 中市三座焚化爐廚餘焚化戴奧辛全數合格

煙道戴奧辛檢測作業。

▲煙道戴奧辛檢測作業。

因應廚餘處理政策轉型，台中市政府主動針對市內三座焚化爐進行戴奧辛排放檢測，最新結果日前出爐，檢測數值不僅全數符合標準，更遠低於法定限值。市府強調，焚化作業與空氣品質安全均在嚴密監控下進行，未來也將持續強化稽查與檢測，為市民健康把關。

環保局表示，隨著廚餘焚化處理政策上路，市府即同步啟動監測機制，於114年11月15日至19日間，完成烏日、文山及后里三座焚化廠的戴奧辛採樣與檢測作業。結果顯示，三座焚化爐戴奧辛排放濃度介於0.010至0.018 ng-TEQ/Nm³之間，明顯低於法規標準0.1 ng-TEQ/Nm³，顯示焚化設施運作穩定，空氣污染風險可控，整體安全無虞。

盧秀燕市長指出，中央已宣布全面推動廚餘禁止餵豬政策，市府將配合政策方向，檢視並適度調整相關措施，在防疫需求與環境保護之間取得最佳平衡，並與環境部密切合作，確保廚餘獲得妥善處理，同時維護空氣品質與市民健康。