嚴格新法衝擊綠能成長 經濟部明年推光電汰舊換新「及時雨」

經濟部表示，明年會鼓勵汰舊換新太陽能設備，可能推出優惠。

立法院日前三讀通過加嚴版的光電環境三法，經濟部長龔明鑫坦言，修法標準過度嚴格，光電業者也大呼攸關整個光電產業的生死存亡。經濟部今（28）日宣布，明年將推動太陽光電汰舊換新機制，希望能增加綠電占比。

光電業者表示，這的確是「及時雨」，不過對整體光電業，因應光電三法後續綠能供給缺口的實質影響有限。

「原本是少數個案引發修法，結果造成跨產業的運作混亂，社會成本遠高於原本問題。」不少光電業者對本刊提到，先前的光電三法很不合理，是少數濫用者造成全面政策緊縮，受衝擊最深的是守法的多數業者，所以希望經濟部不要放棄、持續跟上面溝通，試圖再次修法。

廣告 廣告

經濟部今日公布115年度再生能源躉購費率草案時說明，經審定會討論各類再生能源成本，以及最近太陽光電的法規強化，所以初步共識，除了維持費率水準，也推出獎勵措施，將規劃新增太陽光電汰舊換新機制，鼓勵民眾汰換老舊設備、改採高效產品，相同空間下，就能提升裝置容量與發電效益。

經濟部表示，太陽光電模組隨技術發展，發電效率已明顯提升，以99年模組效率與現行技術相比，效率已提升50％以上，考量成本及發電量增加，運轉10年以上案場就會有汰舊換新的效益。

鼓勵方式包含效能提升後的新增容量適用新費率，原有容量仍以原契約費率，以及簡化申請程序兩大面向，將納入法規讓設置者依循提出申請。相關施行細則會在程序完備後，正式對外公告。

更多鏡週刊報導

國旅太貴？ 晶華酒店潘思亮：提升品質才是留住旅客的長久之道

限貸令引爆房市急凍 富比士示警十大亂象恐重創產業鏈

羅唯仁涉嫌竊密 黃仁勳：台積電保護輝達敏感資訊做得非常好、從未擔心