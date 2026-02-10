嚴正執法零容忍 新北全力打擊酒駕、毒駕

交通警察大隊長進行專案報告分析重大交通事故肇因多為未注意車前狀況。（圖：新北交通局提供）

農曆春節將至，返鄉、旅遊及聚餐活動增加，道路交通量同步攀升。新北市長侯友宜今（十）日主持二月份道路交通安全會報強調，市府對酒駕、毒駕採取「零容忍」態度，將以最嚴格標準與最強力執法，全力防制重大交通事故，守護市民春節出行安全。

侯友宜指出，分析重大交通事故肇因，多為未注意車前狀況，事故車種以機車最多，事故族群則以六十五歲以上高齡者比例最高。市府將持續從工程改善、教育宣導及嚴正執法三大面向同步推動，聚焦機車、行人、高齡者及酒駕等高風險族群，全面提升用路安全。

新北交通警察大隊大隊長李仁寧專案報告說明，新北去（一一四）年死亡車禍發生一百五十二件、一百五十四人死亡，與二○二四年同期比較增加四件；死亡人數增加五人；大多都是以未注意車前狀況最多，又以機車六十四件最多、其次為小型車四十六件；死亡人數年齡以六十五歲以上多達五十四人。

警察局專案報告指出，去（一一四）年取締酒駕違規四千五百八十六件，酒駕造成Ａ一死亡事故二件、死亡二人，均較前一年下降；另取締毒駕一千五百零一件，較前一年增加一千三百零二件，警方主動查緝與執法力道也明顯提升。侯友宜責成警察局持續結合路檢、巡邏與科技執法，加強熱點、熱時取締，呼籲市民落實「酒後不開車、開車不喝酒」，共同維護春節交通安全。