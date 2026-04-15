嚴正嵐思念爸爸「想過觀落陰」 淚吐遺憾：對不起我很愛你

《阿爸請你嘛嘛吼》將於19日播出，主演Darren邱凱偉、嚴正嵐、陳峻廷、張哲偉14日出席媒體茶敘。Darren談及已離世多年的父親，這次透過角色重新看見父愛：「有些話不需要答案，我只想告訴他，我過得很好，沒有辜負他，謝謝你一直保護我們，為整個家庭付出。」嚴正嵐則坦言，這次的角色讓她嘗試面對與父親的情感，忍不住想說：「爸爸對不起，我真的很愛你，希望爸爸能看到這個作品，為我們驕傲。」

《阿爸請你嘛嘛吼》陳峻廷（左起）、嚴正嵐、Darren邱凱偉、張哲偉分享拍攝過程。（圖／公視台語台）

《阿爸請你嘛嘛吼》描述對父親誤解深重的女兒林雅惠（嚴正嵐 飾），在父親林秋山（Darren邱凱偉 飾）性命垂危之際，試圖以「觀落陰」喚回父親靈魂奪回家產，卻在奇幻旅程中逐步理解父親的愛；陳峻廷飾演穿梭陰陽的靈界使者，張哲偉則飾演嚴正嵐的渣男前夫。

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劇中出現「觀落陰」橋段，嚴正嵐坦言，因父親工作關係，童年時期兩人相處時間不多，「他意外過世後，對他還有很多想靠近、想了解的部分。」過去也曾有人向她提及觀落陰：「大概只有1秒有動心，因為我真的很膽小。」但她也透露自己體質較敏感，過去拍攝恐怖片時，總覺得父親冥冥之中守護著她，「如果真的有機會能對他說話，我會希望他放心，走在屬於他最好的道路上。」

Darren邱凱偉積極爭取《阿爸請你嘛嘛吼》演出，甚至為戲化老妝。（圖／公視台語台提供）

相較之下，陳峻廷坦言自己對死亡與離別特別脆弱，「應該承受不住觀落陰」，張哲偉也直呼自己沒膽嘗試。反倒是Darren興致最高，想透過觀落陰「看看李小龍、麥可傑克森，還有過世的親人過得好不好。」

談到拍攝過程中最印象深刻的一幕，Darren與嚴正嵐不約而同提到「挖女兒紅」的戲碼。Darren回憶，那罈酒是角色親手釀造，原本打算在女兒出嫁時拿出來，「結果一直找不到，當下真的崩潰，哭到鼻涕直流。」但礙於鏡頭在拍，他只能一邊落淚一邊拼命把鼻涕甩掉，畫面既真實又帶點狼狽。

嚴正嵐在《阿爸請你嘛嘛吼》透過觀落陰看見亡父，坦言現實生活中曾有1秒動心想嘗試看看。（圖／公視台語台提供）

嚴正嵐則因自身經歷更加投入情緒，當她在戲中看到女兒紅上父親留下的字句時，瞬間情緒湧上，「那一刻真的很像爸爸在跟我說話。」她感性表示，拍攝這部作品的過程，彷彿與父親產生某種連結，「就像是爸爸陪著我一起完成這部戲。」真摯情感也為角色增添更深層的厚度。

這回在《阿爸請你嘛嘛吼》扮老，還畫上老人斑、戴假髮，Darren此次在開拍前就積極爭取演出，正是看中角色的多變和突破，談到父愛，他回憶父親總是忙進忙出、默默付出，直到自己成為父親才理解那是一種「很安靜、但很用力的愛」，如今也將這樣的方式延續在兒子身上，他也直言，大眾對台灣爸爸最大的誤解，是把沉默當成冷漠，「他們不是沒有情感，而是把愛藏在責任裡。」他默默希望：「如果觀眾能在這個角色身上，看見自己的父親，甚至開始理解他，那我覺得這部戲就有它存在的意義了。」

《阿爸請你嘛嘛吼》陳峻廷（左起）、嚴正嵐、Darren邱凱偉、張哲偉合體出席媒體茶敘，打趣做出配合劇名的哭泣姿勢。（圖／公視台語台）

嚴正嵐在劇中飾演對父親充滿誤解的女兒，坦言角色幾乎是自己生命經驗的投射，「我是一直用自己的視角，在看一個我不了解的爸爸。」因為從小與父親相處時間不多，對父親內心世界的理解，多半來自母親的轉述，兩人之間始終存在著一段說不出口的距離，直到整理父親留下的物品時，她才慢慢拼湊出那些被忽略的情感，「我感受到他其實一直在遠遠地關心我們，也想起他曾說過『其實爸爸很想回家』。」

曾合作BL作品的陳峻廷與張哲偉此次再度合體，卻不再是觀眾熟悉的戀人關係，陳峻廷笑言原本很期待看到劇本，大家以為他是想要「續舊情」，他卻搞笑回：「終於有一個正當理由可以去揍他，沒想到因為我是靈界使者無法接觸到。」更打趣說：「這樣會變成人鬼戀！」

《阿爸請你嘛嘛吼》張哲偉（左）、陳峻廷（右）再度合體宣傳，默契依舊。（圖／公視台語台）

張哲偉則在旁補充說明：「上一部算是『人機戀』（人類與AI機器人）。」兩人此次在劇中形成一種「時間錯位」與「陰陽交錯」的微妙連結，陳峻廷表示，這次兩人幾乎沒有直接對手戲，「反而希望用全新的角色身份，讓大家看到不一樣的我們。」張哲偉則笑說兩次合作都與「時間」有關，這回雖然沒有正面交集，但角色之間卻存在一種耐人尋味的連動，「只能說這次我被他狠狠盯上了！」為熟悉兩人的粉絲留下想像空間。

兩人也分享對父親的理解。陳峻廷回憶，小時候父親總是在關鍵時刻默默支持，「會帶我出去，看到我有喜歡的玩具就會直接拿去結帳，長大才發現這個就是父親的愛，不常說但直接做。那些未說出口的付出，其實都是愛。」張哲偉則感慨成長後才明白爸爸說過，「一個人的快樂很簡單，但一家人的快樂才是幸福。」也讓他更加珍惜與家人相處的每一刻。《阿爸請你嘛嘛吼》4月19日晚間8點於公視台語台播出，並於公視+、DAY DAY 台語台 YouTube同步上架。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導