嚴正嵐演獅子女參考老公星座 與侯彥西當夫妻「先追蹤IG」

跨時空情境喜劇《大愛街二巷》於10日在關渡靜思堂舉行開鏡儀式，預計將在2026上半年推出。曾以電影《大稻埕》創下億萬票房的導演葉天倫，這次在《大愛街二巷》中身兼製作人及導演，在棚內搭建了15公尺高、166坪的超大型棚景，「這是以前只有電影公司中影才有的規模，台灣電視台完全沒有人在棚內做這麼大，這是大愛電視首開先例。」

《大愛街二巷》集合了侯彥西、嚴正嵐、柯素雲、謝其文、阮安妮、吳奕蓉、潘君侖等卡司，劇中結合了在世界各地收集到大大小小在社區中發生的故事。侯彥西與嚴正嵐在劇中飾演一對年輕夫妻。侯彥西飾演的角色「大方」在法國學烘焙，回國在社區展店，個性隨和、以和為貴，與他本人很像，但他坦言壓力更大也更緊張：「最主要應該是心態的調整，因為這部劇是我第一次擔任長劇的男主角。」

這也是他首次嘗試情境喜劇，他認為「要如何讓觀眾會心一笑，或者是在難過中也可以感受到愉悅的氛圍等等之類這種事情，我覺得是比較困難的。」為了讓角色更立體，帶出留學生的氣息，侯彥西詢問了長期待在法國的朋友，也找了一些簡單的法文練習，希望能在台詞中加一些簡單的法文用語。

嚴正嵐在劇中飾演「曉亮」，擁有獅子座的性格。她與侯彥西雖然曾有合作，但直到《大愛街二巷》才開始互相追蹤IG熟悉彼此。嚴正嵐表示，侯彥西也像角色名「大方」一樣，傳了類似大補帖的法語短影音給她，幫助默契培養。

儘管嚴正嵐的星盤裡沒有任何一個火象星座，但她並不陌生：「我自己本身也是嫁給了一位太陽、上升和月亮都在獅子和射手，如此這般之火象星座的先生。」她會用先生的幽默和氣場，作為角色詮釋的參考借鏡。

為了更貼近「曉亮」，她還特別和擅長戲劇史上重要表演理論學者「麥可契科夫」表演技巧的好朋友討論，希望能「找到一條從想像力到身體的道路」，看看能否幫助她呈現出劇本中看到的高度和掌控感。



