嚴正嵐熬過地獄育兒期 吉他手老公異想天開隔離法

嚴正嵐和侯彥西今為戲現身造勢。（大愛提供）

嚴正嵐、夏靖庭等人今天為戲造勢，兩人分享育兒經，嚴正嵐兒子「寶寶」快四歲，她回憶剛出月子中心的時光「像是永不殺青的一場戲」，她說：「剛帶回來的時候一直哭，老公還一度想把他推到錄音室隔音，被我制止說不可以！」

不過隨著孩子漸漸聽得懂人化，嚴正嵐說，兒子現在帶出去大家都會誇獎是天使，「很聰明！現在講了都聽得懂，還滿會照顧小小孩、小動物。」日前兒子還會拿奶嘴給自己小時候的照片吃，被問有沒有二胎計劃，一旁的夏靖庭搖頭直說：「兩個真的...。」嚴正嵐也坦言，體力負荷上真的不行，因此目前沒有二胎計劃。侯彥西在旁邊光聽這些就要冒冷汗，覺得自己還像大孩子，因此根本不考慮生小孩。

61歲的夏靖庭育有六歲、七歲兒子，兩個兒子也很皮，他抱怨說：「早上去趕校車，就跟你慢慢吃，說來不及也一樣維持速度，洗澡叫了十次都不去！」他說會忍不住揍小孩屁股，但就是打不怕，說是這麼說，但導演葉天倫透露，夏靖庭在片場都會跟小孩視訊，天天循循善誘問吃飯沒，不要惹媽媽生氣，他笑說：「因為媽媽生氣，倒霉的就是我。」看來對於「安太歲」相當有心得。

夏靖庭分享育兒經，首先不能惹媽媽生氣。（大愛提供）

