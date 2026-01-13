嚴爵喜迎前世情人 「歡迎來到新的世界」

嚴爵抱著愛女父愛滿溢。翻攝嚴爵臉書



歌手嚴爵和老婆Jessie結婚5 年，今晚（1╱13）在臉書分享女兒嚴序誕生的喜訊，他溫柔地對女兒喊話：「歡迎來到新的世界。我跟廢貓太太非常愛妳喔，孩子。Your Dad。」

Jessie懷孕初期一聞到味道就皺眉頭，如今平安誕下女兒。翻攝嚴爵臉書

嚴爵去年8月曾透露結婚前期一直希望用自然的方式懷孕，但老婆肚皮一直沒有動靜，「2年前開始轉戰試管（IVF），這段過程真的像坐雲霄飛車，有過希望，也有失落，直到今年再1次植入，現在已經順利滿4個月啦！這次總算穩穩的」。

如今終於迎接愛女誕生，嚴爵感性寫下：「你和我出生的那一刻，永遠存在，你和我愛過的瞬間，永遠存在，你此刻讀到我的FB這段話，也永遠存在，生與死，其實都是溫柔的存在，我們從來不是『會消失』，而是『已完成』。」

