嚴爵愛妻平安生了！升格當爸「首曝光愛女正臉照」 替女兒取這名字

娛樂中心／蔡佩伶報導

嚴爵與妻升格為一家三口。（圖／翻攝自IG）

歌手嚴爵出道多年，以〈暫時的男朋友〉、〈好的事情〉紅遍歌壇，吸引許多歌迷喜愛，而他今（13日）發文報喜，證實老婆順利生下女兒，瞬間湧入一票網友恭喜。

嚴爵今（13日）發文曝光緊抱女兒的溫馨照片，感慨表示「你和我出生的那一刻，永遠存在」，你和我愛過的瞬間，也同樣永遠存在，嚴爵表示不論生跟死，「其實都是溫柔存在」。

嚴爵透露將女兒取名為「嚴序」，並歡迎女兒來到這個世界，「我們從來不是『會消失』，而是『已完成』」，最後，嚴爵告白女兒，提到妻子跟自己同樣愛她，貼文曝光後，不少網友替嚴爵當爸感到開心，「名字超級好聽」、「恭喜恭喜」。

