嚴爵當爸了！首曬愛女正面照 深情寫下「永遠存在」

嚴爵公開喜訊，曬出懷抱愛女的溫馨照片，感性寫下對女兒的告白。（圖／翻攝自IG，yen423j）

歌手嚴爵今日（1月13日）於社群平台公開宣布女兒平安誕生，並分享懷抱愛女的照片，正式宣告升格為人父。消息曝光後，吸引大批粉絲與網友留言祝賀。

嚴爵首次分享升格人父的喜悅，表示與女兒的連結「永遠存在」。（圖／翻攝自IG，yen423j）

嚴爵與圈外妻子Jessie結婚四年多，去年父親節曾驚喜宣布即將迎來新生命。如今愛女順利出生，他以詩意文字抒發為人父的喜悅：「你和我出生的那一刻，永遠存在；你和我愛過的瞬間，永遠存在。」並寫道：「你此刻讀到我的IG這段話，也永遠存在。」傳達他對女兒深厚而永恆的情感。

面對生命的循環，他亦表達個人觀點，認為「生與死，其實都是溫柔的存在。我們從來不是會消失，而是已完成。」字句間透露出對家庭與生命的珍惜與體悟。

早前嚴爵曾透露，夫妻原本希望自然懷孕，但遲遲未見進展，兩年前決定進行試管療程。他感性分享過程艱辛，感謝診所醫療團隊的協助，更向妻子表達敬意：「最辛苦的還是廢貓太太，每次療程都像在過關打怪，身心都超不容易。」同時也感謝寶寶健康成長，未來將會整理分享更多試管經驗與心得。

儘管嚴爵近年轉往幕後發展，但此次家庭新成員的到來，仍讓許多粉絲再次感受到他的溫暖與感性。

