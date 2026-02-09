嚴珮瑜選連任未定 黃軒凱續備戰

嘉義縣鹿草鄉長嚴珮瑜首屆任期即將屆滿，對個人職涯有不同想法的她，目前對爭取連任態度保留。（呂妍庭攝）

嘉義縣民進黨籍鹿草鄉長嚴珮瑜本屆以89票些微差距打敗無黨籍對手黃軒凱，隨任期將屆，對比多數連任鄉鎮長已展現強烈企圖心，對個人職涯有不同想法的嚴珮瑜目前態度保留，民進黨嘉義縣黨部則強調，嘉縣整體選舉布局會以現任優先為主，但仍要尊重當事人意願，綠營鹿草鄉長選情存在變數，至於黃軒凱持續備戰，評估二度參選鄉長中。

嚴珮瑜曾任嘉義縣政府勞工暨青年發展處青年發展科長，主推青年業務，任內表現獲縣長翁章梁肯定，其公公是前鄉長林沐惠，在家人支持、翁章梁鼓勵下，民國111年獲民進黨徵召，辭官參選鄉長，對上經商有成的素人企業家黃軒凱，雙方一度選情緊繃，最後嚴珮瑜拿到4366票、黃軒凱獲4277票，嚴珮瑜以89票些微差距打敗對手，成鹿草鄉有史以來最年輕鄉長。

嚴珮瑜上任後發揮所長，透過公私協力推動鄉政，為活絡產業發展，推出「盲盒開箱鹿草」特色遊程，運用鹿草朝天椒研發聯名商品等，成功引發關注，另將鹿草聖家創生基地活化，吸引青年團隊進駐，3年多來陸續獲得中央與地方資源挹注，建構起青年返鄉支持系統。

首屆任期剩不到1年，鄉親關切嚴珮瑜是否連任，地方傳她可能有其他想法，嚴珮瑜則態度保留，僅表示縣黨部有其選戰節奏和布局，一切依黨部最終安排為準。

至於黃軒凱敗選至今，仍持續在地方耕耘，強調是自己努力不夠，除關心地方，也勤跑基層，目前趨向再度參選，不過仍要聽鄉親建議，他也透露確實有很多鄉親鼓勵他再戰，已預做準備，屆時再決定，未把話說死。