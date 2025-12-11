嚴立婷上廁所門口驚見「紅衣小女孩」當場嚇傻倒退兩步

嚴立婷被女兒嚇壞。（圖／翻攝自嚴立婷臉書）

女星嚴立婷2010年結婚後，育有一對兒女，平時經常在社群分享家庭生活。11日，她在Instagram上傳一張早晨從廁所出來時看到的畫面，讓她瞬間被嚇傻，直呼自己「直接倒退兩步」，引起粉絲熱烈討論。

照片中，嚴立婷的女兒全身包得緊緊的，穿著鮮紅色連帽外套搭配長褲，帽子拉高幾乎遮住整個頭部，只露出小手從袖口探出。這突如其來的「紅衣造型」讓嚴立婷忍不住驚呼：「我上廁所出來，直接倒退兩步。這位小妹妹，妳母親年紀大了，很容易受驚！！！！#有其兄必有其妹」，女兒樣子甚至讓人聯想到韓劇《魷魚遊戲》裡的紅衣小兵。

貼文一出，網友留言反應相當熱烈，有人笑說「魷魚遊戲看太多？」、「紅衣小女孩，嚇死人了」、「哈哈妹妹有接棒哥哥搞笑那一塊」、「還好是在妳上完廁所之後」、「真的會嚇到欸」、「冒昧好奇想小聲請問：有被嚇到，叫喊出聲嗎？？？」、「幫妳提提神，順便去收個驚」，可見孩子的調皮行為成功引發網友共鳴與笑聲。

其實，這已經不是嚴立婷第一次分享孩子的趣事，她平時就會在社群曝光日常小插曲，無論是兄妹互動或生活小意外，都帶著溫馨又幽默的家庭氛圍。這次的「紅衣小女孩」事件，也讓粉絲看了笑翻，也能感受到嚴立婷面對女兒頑皮時的無奈與甜蜜。

