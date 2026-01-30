嚴立婷兒子超誠實！作業稱「媽媽跟母老虎一樣」下秒神反轉網笑翻

嚴立婷婚後育有一名兒子Willaon與一名女兒Tina，po出一張兒子的作業照，上面寫著「我的媽媽就像母老虎一樣的教導我，但我現在才發現，她是為了我以後的未來。」讓嚴立婷超無言！發文為自己辯解：「不好意思我屬雞不屬虎」，但後面兩句語氣立刻大轉彎！《優活健康網》特摘此篇分享家長檢查作業的方法。







家長如何檢查作業？



嚴立婷與老公結婚多年，兒子也已經8歲（編按：嚴立婷於2022年10月27日發文），正是上小學、作業最多的時候，相信每天的檢查作業、陪讀也讓媽媽嚴立婷非常苦惱，但孩子的作業有時也真的讓父母哭笑不得，這次的「母老虎事件」也讓人不禁莞爾，孩子的誠實真的很容易逗樂他人。

然而說到檢查作業，許多家長認為，孩子需要或家長好好檢查作業，如果沒有有效的檢查，那麼孩子的學習能力是難以提升，但要如何正確檢查，好帶出最好的效果呢？這裡有幾點提供爸媽們參考！

1. 孩子在不同年級，功課檢查的重點不同

孩子讀一、二年級時，重點檢查字體是否寫端正。做完作業時如果發現有不正確的地方，首先不要指出具體錯誤之處，而是說出大體範圍，如「做得不錯，但這個部分有些不對的地方，你再看看。」或者在有問題的地方畫上一個小圓圈，讓孩子自已找出不正確的地方，若孩子找出錯誤了，就稱讚孩子、別忘了讚美孩子的重要。

三年級以後，重點檢查孩子算式的列法是否正確？而計算的結果一般不檢查，要讓孩子自已確認。如果計算結果錯了，老師改正了就讓孩子自己去後悔，家長只要做出遺憾、同情的樣子就好了：「真可惜，這邊錯了一點點，沒得滿分沒關係！

下次注意一點，就會考好的。」檢查語文作業，發現錯別字，只在下面畫個小圓點，由孩子自己查字詞糾正；這樣就能培養孩子對自己負責任、認真仔細的學習態度。

2. 不要盯著孩子寫作業

檢查作業最重要的是讓孩子先獨立完成再檢查。有的家長喜歡盯著孩子做作業，一旦發現有問題，或字寫錯、寫醜了，一邊幫著孩子塗擦，一邊批罵孩子：「怎麼搞的？又做錯了，總是改不掉。」「說過多少遍，怎麼寫這麼醜？」我們可以想像孩子在這種緊張、焦慮的氣氛之下，怎麼可能做好作業？

這個時候，家長再怎麼說教，他是聽不進去的，也是改不過來的。建議做法是，首先過問一下有多少家庭作業，然後叫孩子自己去做，父母要去做自己的事，不輕易打擾孩子，等他做完了再用上面方法檢查作業，這樣才不會打擾了孩子做作業。

3. 如何培養孩子專心寫作業的習慣

孩子寫作業不專心、愛拖拉，幾道題目、幾行字也要寫好半天，怎麼辦？利用「限時星星鼓勵法」來糾正這個方法，可以先首先瞭解一下孩子的作業量，心裡估計一個完成的時間孩子，例如：寫字作業30分鐘能做完嗎？數學習題30分鐘能做完嗎？

如果在規定時間做完，給你貼上一個小星星，當達到6顆小星星的時候，媽咪會獎勵孩子：「買給你一個你喜歡的東西或帶你到XXX樂園去玩。」通常情況下，孩子會樂意接受的。

若發現孩子寫作業時有不專心的表現，只要不是太過分，就讓他動一動沒關係的，畢竟家裡是一個休息的地方，比學校要自由了多，如果孩子注意力太不集中，有拖拉的感覺，大人可在旁邊提醒一下，如「己經做了15分鐘了，加油！小星星在等著你喔！」這時，孩子也許會集中精力繼續做下去。

這種「限時鼓勵法」是為了首先糾正孩子做作業施拉的壞習慣，他在規定的時間內將作業寫完就算達到了目的，要給予表揚，而且只要孩子有了一點點進步就要給稱讚，不能這樣說：「雖然在規定時間內完成了，但寫得不認真，還做錯了幾題，還不快去改！」

如果這樣處理問題，不斷不能糾正孩子做作業施拉的習慣，而且還打擊了孩子的學習積極，如果換一種方式：「你在規定的時間內做完了作業，這很好，爸爸首先給你貼上一個小星星，繼續加油。

但是這邊好像做得不對，你自己再去檢查一下好嗎？」我想，如果這樣對待孩子，那麼他一定會高興接受的。做家長的要有耐心，只要孩子每天有一點進步，就是值得高興和稱讚的事。培養孩子的學習好習慣要一步一步的來做，不能性急。

以上方法給大家參考，教育孩子是一門很大的學問，需要每個家長的用心和耐心，就從正確檢查作業開始吧！









（本文獲媽媽經授權轉載，原文為：嚴立婷8歲兒造句「媽媽像母老虎」下句讓爸媽笑噴！陪孩子寫作業必學這3點）

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為嚴立婷兒子超誠實！作業稱「媽媽跟母老虎一樣」下秒神反轉網笑翻