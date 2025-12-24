嚴立婷慶生遭整！收「梁赫群醜bubu」笑喊：要避邪

嚴立婷生日收到「梁赫群醜bubu」。（圖／民視提供）





女星嚴立婷搭檔梁赫群主持節目《姊妹亮起來》，日前製作單位為12月24日的嚴立婷策劃慶生驚喜，邀請曾雅蘭、吳東諺、蔡允潔、畇二及物理治療師曾子容等多位來賓一同參與，慶生橋段一開場，製作團隊與現場FD串通，以不斷喊卡為由稱嚴立婷的麥克風故障，讓現場氣氛一度陷入尷尬，正當嚴立婷準備拔身上的麥克風檢查，團隊就推著蛋糕一起衝出，她才驚覺自己被整，但仍備感窩心。

嚴立婷在現場許下生日願望，先是祝福民視節目收視長紅，也不忘幽默表示希望能與梁赫群一同主持《姊妹亮起來》直到85歲。梁赫群笑稱願望讓他受惠，並加碼希望節目能比照經典劇集《飛龍在天》模式，每週播出七天，引來全場哄堂大笑。

廣告 廣告

搭檔梁赫群、曾雅蘭、吳東諺、蔡允潔、畇二為嚴立婷慶生。（圖／民視提供）

搭檔梁赫群、曾雅蘭、吳東諺、蔡允潔、畇二為嚴立婷慶生。（圖／民視提供）

先前有粉絲私訊嚴立婷想購買她的二手襪子，她將截圖分享，竟有人留言「可以送小梁哥的」。製作團隊也把握機會特別送上印有梁赫群頭像的襪子作為生日禮物，並安排梁赫群親自穿兩週後再贈送給粉絲，ㄖㄤ來賓曾雅蘭驚呼「好不吉利」。

第二份禮物是兩款「限量版Labubu」潮流公仔，其中一款為特製「梁赫群醜bubu」，讓嚴立婷哭笑不得地問：「這要丟掉還是避邪？」另一款則是「嚴立婷bubu」，可愛造型讓她直呼「太cute」，表示將會掛在包包上。來賓吳東諺也建議，梁赫群醜bubu可掛在門口「擋煞」，創意禮物成為全場焦點。



【更多東森娛樂報導】

●徐乃麟曝長20顆脂肪瘤！「最大6公分」急切除 真實體況曝

●黃子佼二審獲緩刑！稱「懂被害人的痛」嚴立婷痛批：看不起你

●楊繡惠收「台灣孔劉」禮物無言！喊貼浴室被妙回：一起共浴

