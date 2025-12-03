嚴立婷打球磨破「1物」…進廁所嚇壞：不敢了！

娛樂中心／李筱舲報導



嚴立婷向來性格直率、豪爽，粉絲甚至給她取了「嚴哥」的暱稱。她不僅活躍於主持界，也常在社群分享生活趣事，幽默又不做作的形象深受觀眾喜愛。近日，她在節目《姊妹亮起來》中分享自己過去打籃球時發生的尷尬糗事，讓現場來賓聽了哈哈大笑。





嚴立婷打球驚見一坨坨「白色不明物」…脫褲檢查嚇傻：那些東西是我的！

嚴立婷透露有次打籃球，突然發現球場地板上出現一坨坨白色碎屑，形狀像棉絮或衛生紙殘渣。（圖／翻攝Youtube頻道《民視生活資訊 Formosa TV Life》）

嚴立婷透露，有次自己打籃球時，突然發現球場地板上出現一坨坨白色不明物，形狀像棉絮或衛生紙殘渣。當時她以為只是球場清潔不夠徹底，便請學妹上前清掃。然而，籃球打到到第二、第三場後，那些白色碎屑又再次出現，讓她忍不住生氣質問學妹：「到底是怎麼掃的？」直到中場休息時，嚴立婷上廁所脫下褲子，才瞬間理解「剛剛那些東西是我的」。

直到中場休息時，嚴立婷上廁所才瞬間理解「剛剛那些東西是我的」。（圖／翻攝Youtube頻道《民視生活資訊 Formosa TV Life》）

事情的真相，是因為嚴立婷打球太認真，導致自己使用的衛生棉被磨破，讓棉屑散落在球場上，才會一再出現奇怪的白色棉絮。發現「兇手」是自己後，她非常尷尬，回到球場後不敢再罵學妹。並笑稱自此生理期來絕不敢再去打籃球，以免再次闖出尷尬糗事。

原來是因為嚴立婷打球太認真，讓衛生棉磨破，棉屑散落在球場上，並笑稱自此生理期不敢再去打籃球。（圖／翻攝Youtube頻道《民視生活資訊 Formosa TV Life》）

