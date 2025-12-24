嚴立婷生日快樂！突收「超可怕醜娃娃」驚喊：要避邪

嚴立婷（左）在棚內歡度生日，搭擋梁赫群送上個人大頭醜娃娃。（民視提供）

梁赫群、嚴立婷主持的《姊妹亮起來》日前為24日生日的嚴立婷慶生，當集來賓曾雅蘭、吳東諺、蔡允潔、畇二以及物理治療師曾子容給她驚喜。一開場與現場FD串通，拚命喊卡直指都是嚴立婷麥克風出問題，讓現場氣氛一度有點尷尬，正當嚴立婷要拔身上的麥克風檢查，團隊推著蛋糕一起衝出來，讓她哭笑不得發現被整卻是窩心的慶生。

嚴立婷許願說：「首先祝福民視所有節目收視長紅，然後希望可以跟小梁哥主持《姊妹亮起來》到85歲。」第一個驚喜禮物是梁赫群圖案襪子，曾雅蘭看到襪子嚇到直喊「好不吉利」。

廣告 廣告

第二份禮物團隊表明「不惡搞要認真送禮物」，去排隊買了2盒盲盒要送給走在時尚潮流的嚴立婷，一打開看到特製款「梁赫群醜bubu」，讓她說「這要丟掉還是避邪」？但還是開心收下。另外一款是「嚴立婷可愛bubu」讓她直呼太cute會放在包包上，吳東諺也笑說小梁哥醜bubu可以掛在門口可以擋煞。

更多中時新聞網報導

蕭亞軒登湖南衛視唱跨年

金宇彬申敏兒大婚 暖捐3億韓元行善

減少汙染 環團籲多用低碳水泥