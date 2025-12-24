嚴立婷生日禮收「特製醜娃娃」！一見梁赫群滿版臉 嚇壞喊「要避邪」

嚴立婷（左）生日，梁赫群（右）幫忙慶生。民視提供

節目《姊妹亮起來》日前為（24日）生日的嚴立婷慶生，民視與喜誠製作團隊特別規劃與當集來賓曾雅蘭、吳東諺、蔡允潔、畇二以及物理治療師曾子容給她驚喜。一開場與現場FD串通，拼命喊卡直指都是嚴立婷麥克風出問題，讓現場氣氛一度有點尷尬，正當嚴立婷要拔身上的麥克風檢查，團隊推著蛋糕一起衝出來，讓她哭笑不得發現被整卻是窩心的慶生。

《姊妹亮起來》幫嚴立婷慶生。民視提供

限量Labubu再被惡搞 「梁赫群醜bubu」全場崩潰

第一個驚喜禮物是由於網路人氣超高的嚴立婷，有粉絲在她近百萬人數追蹤的粉絲團私訊「姐姐，我可以買妳的二手襪襪嗎？」嚴立婷反招截圖po文，沒想到有位粉絲留言：「可以送小梁哥的。」此則居然有101人按讚，為此團隊特地特製梁赫群圖案襪子，委請梁赫群穿二個禮拜後代勞贈送給粉絲，一打開禮物全場笑翻，曾雅蘭看到襪子嚇到直喊「好不吉利」，驚恐表情全場笑翻。

可愛款收編隨身攜帶 醜bubu被封擋煞神器

第一次來到節目的物理職療師曾子容更是笑到講不出話，還直呼她今天是不是走錯攝影棚？第二份禮物團隊表明「不惡搞要認真送禮物」，去排隊買了二盒「限量版Labubu」要送給跟節目一樣走在時尚潮流的嚴立婷，一打開看到特製款「梁赫群醜bubu」，讓她說這要丟掉還是避邪？但還是開心收下。

廣告 廣告

看到特製款「梁赫群醜bubu」，嚴立婷嚇壞。民視提供

抽獎話題再延燒 梁赫群樂喊：不要再留言罵我

另外一款是「嚴立婷可愛bubu」讓她直呼太cute會放在包包上，吳東諺也笑說小梁哥醜bubu可以掛在門口可以擋煞。團隊更是特製一個「梁赫群醜bubu」要在臉書粉絲團抽獎，蔡允潔跟畇二納悶這誰要？粉絲團小編告訴大家上次台灣孔劉年曆吸引近百人來抽獎索取，讓全場直呼不可能，梁赫群一聽開心得不了，還要藝人好友們不要再留言罵他，讓全場笑到歪腰。



回到原文

更多鏡報報導

康康浴室重摔頭破血流！躺20秒才爬起 「帶傷硬撐工作」不去醫院

樂天女孩首位「棒籃排三棲」成員！穎樂曝新年計畫 暖心喊話粉絲

張文雙親下跪道歉 白冰冰不捨發聲「不需背負罵名」！憶白曉燕堅持廢死