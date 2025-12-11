嚴立婷目睹「紅衣女孩」！嚇到喊：年紀大易受驚

娛樂中心／尤乃妍報導

女星嚴立婷2010年結婚，目前育有一兒一女，經常會在社群上分享家庭逗趣生活。11日她發布一張「紅衣小女孩」照片，並配文「我上廁所出來，直接倒退2步」，結果竟是女兒的日常搞怪，驚悚又好笑的行徑讓網友看了哭笑不得。









女星嚴立婷家中驚現「紅衣小女孩」！嚇到「後退兩步」得知真相超無奈

嚴立婷發文分享自己上完廁所出來就被這「驚人一幕」嚇到後退兩步。（圖／翻攝自Instagram@love_mytwbaby）





女星嚴立婷2010年結婚後，育有一兒一女。近日她於社群發布照片，配文「我上廁所出，直接倒退2步。這位小妹妹，妳母親年紀大了很容易受驚！」只見圖片中一個身穿紅色長褲、紅色連帽外套，還把臉遮住的人，看起來就像知名韓劇《魷魚遊戲》中的角色。沒想到這個「紅衣小女孩」就是嚴立婷自己的寶貝女兒，搞怪行徑讓她剛走出廁所就被嚇了一大跳，甚至嚇到「後退兩步」，她還強調自己現在年紀大了很容易被嚇到。



女星嚴立婷家驚現「紅衣小女孩」？她嚇到「後退兩步」得知真相超無奈

嚴立婷與老公張智峰結婚14年，甜蜜依舊，時不時還會在社群發照放閃。（圖／翻攝自Instagram@love_mytwbaby）

貼文出後網友紛紛哭笑不得留言「魷魚遊戲看太多？」、「幫妳提提神，順便去收個驚」、「真的會嚇到欸」、「還好是在妳上完廁所之後」、「皮在癢」，嚴立婷也在貼文中寫道「有其兄必有其妹」，可見家中兩兄妹平時性格古靈精怪喜歡惡作劇，實在讓她又氣又好笑。

原文出處：女星嚴立婷家中驚現「紅衣小女孩」！嚇到「後退兩步」得知真相超無奈

