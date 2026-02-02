嚴立婷裸色「丁字褲圍肚兜」白家綺：人生豁出去！

2026 年除夕夜《民視第一發發發》迎來第四段重磅單元〈萬馬奔騰慶團圓〉，節目集結白家綺、梁赫群、嚴立婷與黃豪平擔任主持陣容，並邀來潘若迪、蘇晏霈、無尊等。遊戲分組由梁赫群率領「大發隊」，白家綺坐鎮「大賺隊」，馬年開運賽一口氣端出三大關卡〈瘋狂心臟病〉、〈翻牌龍門戰〉與〈吹牛骰子王〉，主持與來賓全程穿著相撲裝上陣。

蘇晏霈和白家綺。（圖／民視）

白家綺笑說，為了節目效果這次真的豁出去了，人生首次穿上相撲裝站上舞台，不只行動卡卡，連走路都變得特別困難，連自己照鏡子都忍不住想笑。嚴立婷也分享第一次穿相撲裝的真實心得，直呼比想像中還要悶熱，錄影時忍不住一直抓來抓去、還會不小心和旁邊的人擠成一團，讓梁赫群在一旁急忙制止，笑翻全場。黃豪平則補刀表示，這組遊戲非常適合除夕夜全家同樂，還搞笑說如果來得及，大家不妨也穿相撲裝一起玩，開場就讓錄影現場笑到停不下來。

白家綺、嚴立婷穿上相撲裝。（圖／民視）

第一關〈瘋狂心臟病〉請到「有氧天王」潘若迪登場，節奏一拉快效果立刻爆表。梁赫群邊玩邊碎念，指控潘若迪像搶頭香偷跑的「老杯杯」，沒想到下一秒就被潘若迪拖到場中央，相撲裝直接飛撲壓制，黃豪平也立刻衝上來加碼，白家綺與無尊輪番加入，讓梁赫群瞬間被壓到天旋地轉。好不容易站起來的他氣急敗壞喊話，結果一句話又歪樓，全場再度笑成一片。

第二關〈翻牌龍門戰〉則是九宮格踢足球挑戰指定號碼，《豆腐媽媽》演員蘇晏霈一腳精準命中目標，成功抱走獎金，現場掌聲、歡呼聲不斷。Peach Girls 17LIVE 桃氣女孩艾莉上場時，一記射門卻差點誤傷自家隊友茉莉，畫面一出立刻成為全場焦點。節目也特別邀請來自蘆洲國小、年僅 11 歲的金牌前鋒馬克助陣，每隊都擁有兩次關鍵時刻的求救機會，戰況更加刺激。

壓軸登場的〈吹牛骰子王〉直接把氣氛推到最高點，吹牛失敗的輸家必須挑戰「骰子果汁吧」，由桃氣女孩接收指令，從桌上韭菜、香菜、大蒜等氣味十足的食材中挑選三樣丟進果汁機。白家綺一開場就霸氣拍桌點名嚴立婷應戰，黃豪平忍不住吐槽這根本是「女主持人正面對決」，嚴立婷也毫不示弱自封骰子高手，現場互嗆你來我往，笑點不斷。