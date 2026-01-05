嚴立婷一出房門秒傻眼！老公兒子私照全曝光 網驚喊：有其父必有其子

記者陳宣如／綜合報導

女星嚴立婷與前職籃球員張智峰結婚後育有一對兒女，平時經常透過社群平台分享家庭生活，近日她的一則貼文也引發關注。她透露，自己走出房間時意外看到一幕畫面，忍不住拋出疑問：「合理嗎？」並感嘆「果然有其父必有其子」。

女星嚴立婷近日在臉書上分享老公和兒子在運動的畫面。（圖／翻攝自嚴立婷 Willson & Tina 臉書）

嚴立婷3日在臉書曬出一張照片並寫道：「從房間走出來看到這畫面，請問合理嗎？」畫面中可見張智峰在地板上進行俯臥撐，而兒子則在一旁倒立，父子同時運動的場景讓她形容家中彷彿成了「運動場」，並笑說：「什麼運動場，果然有其父必有其子。」她也幽默補充一句：「不要逼我在旁邊做瑜珈喔！」

張智峰在地板上進行俯臥撐，兒子則在一旁倒立。（圖／翻攝自嚴立婷 Willson & Tina 臉書）

貼文曝光後，吸引不少網友留言討論，有人表示「這一家都體育系，震撼我的視覺」、「太厲害了」，也有人認為「基因真的騙不了」，還有網友打趣留言「這時候坐老公背上也是合情合理的」，甚至有人開玩笑猜測「我合理懷疑，這對父子因為頂嘴被體罰中……」。

女星嚴立婷（右）與前職籃球員張智峰（左）結婚後育有一對兒女。（圖／翻攝自嚴立婷 Willson & Tina 臉書）

事實上，嚴立婷過去也曾分享與籃球相關的回憶，她曾曬出高中時期穿著低胸運動背心打籃球的舊照，自嘲表示：「穿這樣打籃球不合理吧？」並提到相當懷念以前每天在籃球場上奔跑的日子，也笑說「誰都想不到長大後居然嫁給籃球國手」。

嚴立婷曬出高中時期穿著低胸運動背心打籃球的舊照。（圖／翻攝自嚴立婷 Willson & Tina 臉書）

