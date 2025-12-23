嚴立婷《姊妹亮起來》生日快樂收到「這種」禮物！嚇到直言「避邪」！

四季線上／黃睿筌報導

嚴立婷12月24日即將迎來44歲生日，《姊妹亮起來》製作團隊與主持搭檔梁赫群特地在前一天錄影時為她慶生，梁赫群假裝主持開場，但實際上則演出一齣狀況不斷的「假開場秀」，一下麥克風出問題、一下設備出問題、一下燈光有問題，但最有問題的，是「盛世美嚴」嚴立婷生日快樂！

嚴立婷生日快樂!(圖/黃睿筌攝)

左起藝人吳東諺、曾雅蘭、嚴立婷、梁赫群、物理治療師曾子容、畇二、蔡允潔。(圖/黃睿筌攝)

工作人員除了禮炮伺候，民視公關部再度製作「精美大禮」來贈送給嚴立婷，在眾目睽睽、生日快樂祝福的聲浪之中，工作人員拿出了精品禮盒，讓嚴立婷心情是喜上眉梢，露出一副感動的樣子，殊不知打開禮盒，一雙是嚴立婷與梁赫群合照的襪子！另一雙則是梁赫群合成的肌肉猛男襪！禮物一開，嚴立婷是傻眼到不行，現場則是笑聲不斷。

猛男梁赫群襪子以及合照襪子。(圖/黃睿筌攝)

難道是Labubu嗎?(圖/黃睿筌攝)

嚴立婷一邊許願吹蠟燭，希望民視的節目長紅也希望她與梁赫群可以一同主持《姊妹亮起來》直到85歲！就在此時，怕嚴立婷拿到的禮物太難過，公關部準備了第二波精美大禮！遠觀一看竟然是最新版本的Labubu拉布布！一向覺得Labubu可愛的嚴立婷掩不住笑意，在大家起鬨的氛圍中，她再度拆開禮物！竟然是臉換成梁赫群的醜布布！

是換臉醜布布！(圖/黃睿筌攝)

換臉醜布布！生日快樂！(圖/黃睿筌攝)

Labubu總共二對，一個臉換成了嚴立婷、一個臉換成梁赫群，既精緻又可愛，嚴立婷拿著梁赫群的「醜布布」更是直言「可以避邪了！可以掛包包上」！讓現場生日派對是笑聲不斷，想要梁赫群換臉的醜布布嗎？讓我們一起說一聲，嚴立婷生日快樂！

